Google renomme son service NotebookLM en Gemini Notebook

·2·Technologie
Google renomme son service NotebookLM en Gemini Notebook

Google poursuit sa stratégie visant à unifier ses produits basés sur l'IA sous une marque unique. L'entreprise a décidé de renommer la plateforme NotebookLM, populaire auprès des chercheurs et des étudiants, en Gemini Notebook. Ce changement est une nouvelle étape pour regrouper tous les outils d'IA de l'écosystème Google sous le nom Gemini. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Initialement présenté lors de la conférence Google I/O 2023 sous le nom de Project Tailwind, ce projet a connu un succès fulgurant en peu de temps. Selon Ixbt.com, le produit compte aujourd'hui plus de 30 millions d'utilisateurs et plus de 600 000 organisations. La fonction principale de la plateforme consiste à analyser les données et à créer du nouveau contenu à partir des sources fournies par l'utilisateur.

Nouvelles fonctionnalités et analyse de données

Parallèlement au changement de nom, Google a apporté des mises à jour techniques importantes au service. Désormais, les utilisateurs de Gemini Notebook pourront exécuter des codes spécifiques pour analyser les données. Cette fonction aide à travailler avec des ensembles de données complexes et à obtenir des résultats plus précis. Chaque carnet fonctionne désormais comme un conteneur sécurisé distinct, garantissant la confidentialité des données.

Au cours des trois dernières années, cet outil a considérablement évolué. Il est désormais capable non seulement de traiter des textes, mais aussi de créer des podcasts interactifs, d'analyser des vidéos et de prendre en charge divers formats de fichiers. Le succès de NotebookLM a même incité d'autres startups et entreprises technologiques à développer des outils similaires de création de podcasts et de recherche.

Les nouvelles fonctionnalités ne sont pas encore accessibles à tous. Les utilisateurs du plan payant Google AI Ultra ainsi que les clients professionnels Workspace pourront profiter de ces mises à jour en premier. Pour les utilisateurs Pro classiques, les nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles dans les prochaines semaines.

L'entreprise souligne que les utilisateurs peuvent consulter leurs notes et carnets directement via l'application Gemini. Bientôt, l'accès à ces informations sera également possible via le mode AI du moteur de recherche. Ces mesures témoignent de l'intégration plus profonde des services d'IA de Google dans le flux de travail quotidien.

GoogleGeminiNotebookLMIntelligence ArtificielleTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La plateforme X renforce la lutte contre le vol de contenu : les revenus seront reversés aux propriétairesLa plateforme X renforce la lutte contre le vol de contenu : les revenus seront reversés aux propriétairesAujourd'hui, 21:56Moore Threads présente l'ordinateur compact AI CubeMoore Threads présente l'ordinateur compact AI CubeAujourd'hui, 21:50Le nouveau smartphone Redmi 17 4G de Xiaomi dévoilé avant sa présentationLe nouveau smartphone Redmi 17 4G de Xiaomi dévoilé avant sa présentationAujourd'hui, 21:27Google AI Mode s'intègre désormais aux applications tiercesGoogle AI Mode s'intègre désormais aux applications tiercesAujourd'hui, 21:26L'agence de voyage basée sur l'IA Fora devient une licorne à 1 milliard de dollarsL'agence de voyage basée sur l'IA Fora devient une licorne à 1 milliard de dollarsAujourd'hui, 21:24Des membres du groupe de hackers dangereux Scattered Spider emprisonnés au Royaume-UniDes membres du groupe de hackers dangereux Scattered Spider emprisonnés au Royaume-UniAujourd'hui, 21:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre