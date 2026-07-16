Google renomme son service NotebookLM en Gemini Notebook

Google poursuit sa stratégie visant à unifier ses produits basés sur l'IA sous une marque unique. L'entreprise a décidé de renommer la plateforme NotebookLM, populaire auprès des chercheurs et des étudiants, en Gemini Notebook. Ce changement est une nouvelle étape pour regrouper tous les outils d'IA de l'écosystème Google sous le nom Gemini. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Initialement présenté lors de la conférence Google I/O 2023 sous le nom de Project Tailwind, ce projet a connu un succès fulgurant en peu de temps. Selon Ixbt.com, le produit compte aujourd'hui plus de 30 millions d'utilisateurs et plus de 600 000 organisations. La fonction principale de la plateforme consiste à analyser les données et à créer du nouveau contenu à partir des sources fournies par l'utilisateur.

Nouvelles fonctionnalités et analyse de données

Parallèlement au changement de nom, Google a apporté des mises à jour techniques importantes au service. Désormais, les utilisateurs de Gemini Notebook pourront exécuter des codes spécifiques pour analyser les données. Cette fonction aide à travailler avec des ensembles de données complexes et à obtenir des résultats plus précis. Chaque carnet fonctionne désormais comme un conteneur sécurisé distinct, garantissant la confidentialité des données.

Au cours des trois dernières années, cet outil a considérablement évolué. Il est désormais capable non seulement de traiter des textes, mais aussi de créer des podcasts interactifs, d'analyser des vidéos et de prendre en charge divers formats de fichiers. Le succès de NotebookLM a même incité d'autres startups et entreprises technologiques à développer des outils similaires de création de podcasts et de recherche.

Les nouvelles fonctionnalités ne sont pas encore accessibles à tous. Les utilisateurs du plan payant Google AI Ultra ainsi que les clients professionnels Workspace pourront profiter de ces mises à jour en premier. Pour les utilisateurs Pro classiques, les nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles dans les prochaines semaines.

L'entreprise souligne que les utilisateurs peuvent consulter leurs notes et carnets directement via l'application Gemini. Bientôt, l'accès à ces informations sera également possible via le mode AI du moteur de recherche. Ces mesures témoignent de l'intégration plus profonde des services d'IA de Google dans le flux de travail quotidien.