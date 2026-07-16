Déclaration politique inattendue au Kirghizistan : Kamchybek Tashiev se retire de la course

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Déclaration politique inattendue au Kirghizistan : Kamchybek Tashiev se retire de la course

Une nouvelle déclaration retentissante a secoué les cercles politiques du Kirghizistan voisin. L'ancien puissant chef du Comité d'État pour la sécurité nationale (GKNB), le général Kamchybek Tashiev, a annoncé sa décision finale concernant l'élection présidentielle de 2027.

Zamin.uz présente les détails de cette déclaration inattendue et des événements récents entourant l'ancien chef de la sécurité.

« Je ne reviendrai pas sur ma parole » — L'appel du général

Récemment, les réseaux sociaux et les coulisses politiques kirghizes ont été inondés de rumeurs et de fausses informations sur une éventuelle participation de l'ancien président du GKNB, Kamchybek Tashiev, à la prochaine élection présidentielle. Pour mettre fin à ces spéculations, le général a adressé un message public au peuple. Le texte a été publié par son proche allié, l'ancien directeur de la chaîne de télévision « Region », Otkurbek Rakhmonov.

Dans sa déclaration, Tashiev a catégoriquement démenti toutes les rumeurs et affirmé sa position politique ferme :

« Je ne participerai pas à l'élection présidentielle de 2027. Je l'ai dit clairement à plusieurs reprises et, en tant que général, je ne reviendrai pas sur ma parole. Ma position n'a pas changé et ne changera pas », a-t-il souligné.

Parallèlement, il a qualifié l'actuel président Sadyr Japarovd'« ami » et a exprimé son soutien total à sa candidature. Selon l'ancien chef du GKNB, en soutenant Japarov, il fait un choix en faveur de la stabilité du pays, du développement de l'État, de l'unité nationale et de l'avenir du Kirghizistan.

De la démission au verdict : Le parcours difficile de Tashiev

Le renoncement de Kamchybek Tashiev à ses ambitions présidentielles et son alignement avec Japarov ne sont pas fortuits. Les derniers mois ont été extrêmement complexes et dramatiques pour l'ancien chef des services de sécurité.

La chronologie suivante retrace le processus, de son départ de ses fonctions jusqu'au verdict rendu à son encontre :

  • Départ de ses fonctions

10 février 2026

Le président Sadyr Japarov a officiellement annoncé la démission de Kamchybek Tashiev de ses postes de vice-Premier ministre et de chef du GKNB.

  • Ouverture d'une enquête

Avril 2026

Il a été révélé qu'une procédure pénale avait été officiellement ouverte contre l'ancien puissant chef des services spéciaux pour diverses accusations.

  • Verdict et peine

Juillet 2026

Le tribunal a rendu son verdict final contre Tashiev. Le général a été condamné à quatre ans de prison. Cependant, il n'a pas été envoyé en colonie pénitentiaire : la peine a été commuée en trois ans de probation.

Il ressort de cette situation que l'équilibre des forces et les alliances sur la scène politique kirghize entrent dans une nouvelle phase. Cette décision de l'ancien chef de la sécurité devrait renforcer la position de l'actuel chef de l'État, Sadyr Japarov, avant la campagne présidentielle de 2027.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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