La Russie et l'Ukraine ont de nouveau échangé les corps de soldats

·6·Monde
La Russie et l'Ukraine ont de nouveau échangé les corps de soldats

Aujourd'hui, le 16 juillet, un nouvel échange de corps de soldats tués au combat a eu lieu entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce qu'a rapporté le journal The Moscow Times.

Il est précisé que, la Russie a remis à l'Ukraine les corps de 501 soldats décédés. En retour, l'Ukraine a rendu à la Russie les corps de 31 soldats. L'échange a été organisé dans une zone proche de la frontière avec la Biélorussie.

Pour l'instant, les autorités ukrainiennes n'ont pas fait de déclaration officielle concernant cet échange. Parallèlement, la partie russe a indiqué qu'il s'agissait du 13e échange humanitaire réalisé depuis le début de l'année 2024.

Rappelons que depuis le lancement de l'opération militaire à grande échelle de la Russie en Ukraine en 2022, le rapatriement des corps des soldats tués et l'échange de prisonniers de guerre restent l'un des rares domaines de coopération humanitaire maintenus entre les deux pays.

Les expertssoulignent que, malgré la poursuite de la guerre, ces échanges revêtent une importance capitale pour permettre aux familles de récupérer les corps des défunts et pour respecter les principes humanitaires.

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Charos
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