Le défenseur de l'équipe de France, Lucas Digne, a partagé ses émotions après la défaite contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Le latéral gauche expérimenté a été au cœur du tournant du match : sa faute sur Lamine Yamal a provoqué un penalty, ouvrant la voie à la victoire de la « Roja ». C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, le joueur de 32 ans s'est adressé aux supporters via les réseaux sociaux, qualifiant cette défaite comme l'une des plus grandes déceptions de sa vie. Pour Digne, qui a retrouvé une place de titulaire dans l'équipe dirigée par Didier Deschamps, ce tournoi était un symbole de retour, mais une erreur au moment décisif a tout gâché.

Rêve brisé et responsabilité personnelle

« Ainsi, le rêve prend fin. Ce n'était pas seulement le rêve d'un petit garçon, mais celui de milliers de personnes derrière nous. Nous imaginons toujours les plus belles choses, mais parfois le réveil est très douloureux », a écrit le joueur. Bien que Digne n'ait pas mentionné directement le nom de Lamine Yamal dans son message, il a ouvertement reconnu son échec.

En première mi-temps, Lucas Digne, en tentant de dégager le ballon, a commis une faute sur le jeune prodige espagnol avec son pied gauche. Le penalty accordé par l'arbitre a permis à l'Espagne de prendre l'avantage. Finalement battue 2-0, la France a quitté le tournoi. Dans sa déclaration, Digne a exprimé son mécontentement envers lui-même et ses regrets de voir tous les efforts de l'équipe réduits à néant.

Transfert et projets d'avenir

Il est intéressant de noter qu'à la fin de ce tournoi, Lucas Digne s'apprête à effectuer un changement majeur au niveau des clubs. Le défenseur, qui quitte Aston Villa, est proche de signer avec le Paris Saint-Germain (PSG). Un tel choc psychologique avant de rejoindre les Parisiens est naturellement une épreuve difficile pour le joueur.

Pour Digne, il s'agissait de la deuxième Coupe du Monde de sa carrière. Il avait manqué les éditions de 2018 en Russie et de 2022 au Qatar. De retour sur la scène mondiale après 12 ans, le défenseur a souligné, malgré la défaite, qu'il était fier d'avoir défendu les couleurs de la France.

Pour rappel, Lucas Digne a participé à tous les matchs du tournoi, à l'exception des rencontres de phase de groupes contre le Sénégal et la Norvège. À la fin de son message, il a remercié tous les supporters qui se sont rendus en Amérique du Nord et ceux qui ont soutenu l'équipe depuis la France.