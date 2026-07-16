Rodri réitère son ambition avant la finale de la Coupe du Monde 2026

L'Espagne a atteint la finale de la Coupe du Monde 2026, mais pour le capitaine Rodri, la mission principale n'est pas encore accomplie. Avant le choc décisif contre l'Argentine, le milieu de terrain a rappelé l'objectif qu'il martèle depuis le début du tournoi.

« Je suis venu ici pour devenir champion du monde »

Selon Marca, Rodri répète la même chose à ses coéquipiers tout au long de la compétition :

« Je suis venu ici pour remporter la Coupe du Monde », déclare le capitaine espagnol.

Après la demi-finale contre la France, il a souligné qu'atteindre la finale ne suffisait pas :

« C'était très difficile d'arriver à ce stade, mais nous en voulons plus. Nous voulons gagner cette Coupe du Monde », a déclaré Rodri.

Le calme règne dans le camp espagnol

Selon les informations, il n'y a pas d'agitation excessive ou d'ambiance de fête prématurée au camp de base de l'Espagne avant la finale.

Bien que les joueurs considèrent l'accès à la finale comme un résultat majeur, ils comprennent que l'objectif principal n'est pas encore atteint. Par conséquent, toute l'attention de l'équipe est concentrée sur le match contre l'Argentine, championne du monde en titre.

En tant que leader de l'Espagne, Rodri ne se contente pas de contrôler le jeu sur le terrain ; il a également pour mission de garder ses coéquipiers calmes et de les unir autour d'un objectif commun. Ses paroles jouissent d'une grande autorité au sein du camp espagnol.

Victoire convaincante contre la France

L'Espagne a battu la France 2-0 en demi-finale, atteignant la finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire.

Mikel Oyarzabal a ouvert le score sur penalty à la 22e minute, tandis que Pedro Porro a inscrit le deuxième but à la 58e minute. L'Espagne a gardé sa cage inviolée lors de six de ses sept rencontres dans le tournoi.

Rodri avait déjà souligné que le chemin vers le titre ne serait pas facile :

« Si quelqu'un pense que nous allons gagner la Coupe du Monde sans difficulté, il se trompe. Les meilleures équipes nationales du monde sont réunies ici. Mais notre équipe fait preuve de la maturité nécessaire pour gagner un tel tournoi. »

Une opportunité historique pour Rodri

L'Espagne a remporté son unique titre mondial en 2010. Désormais, Rodri mène l'équipe vers un second sacre.

Pour lui, cette finale sera l'un des plus grands matchs de sa carrière. Le milieu de terrain, vainqueur de la Ligue des Champions, du Championnat d'Europe et du Ballon d'Or, a maintenant la chance de soulever la Coupe du Monde en tant que capitaine de l'équipe nationale. Rodri lui-même a qualifié cela de sommet ultime qu'un joueur puisse atteindre.

Le choc décisif contre l'Argentine

La finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine aura lieu le 19 juillet au New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) à East Rutherford, aux États-Unis.

D'un côté, Lionel Messi et le champion en titre, de l'autre, l'Espagne, qui n'a pas perdu dans le temps réglementaire depuis 37 matchs.

L'objectif de Rodri n'a pas changé depuis le début du tournoi. Il ne reste plus qu'une étape, la plus difficile, pour concrétiser ses mots : « Je suis venu pour devenir champion du monde ».

Selon vous, l'Espagne de Rodri l'emportera-t-elle en finale, ou Messi offrira-t-il un nouveau titre à l'Argentine ?