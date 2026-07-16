Moore Threads présente l'ordinateur compact AI Cube

La société technologique chinoise Moore Threads a officiellement lancé l'AI Cube, un mini-PC de nouvelle génération spécialisé dans les capacités d'intelligence artificielle. Ce « cube » compact attire l'attention des experts du secteur non seulement par son design non conventionnel, mais aussi par ses performances techniques puissantes, notamment un système de stockage extensible jusqu'à 12 TB. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le cœur de l'appareil est le système sur puce (SoC) Yangtze, développé par l'entreprise elle-même et basé sur l'architecture MUSA. Cette puce intègre un processeur central (fréquence maximale de 2,65 GHz), un processeur graphique et un accélérateur neuronal dédié. Selon ixbt.com, l'unité d'intelligence artificielle du système offre une performance de 50 TOPS, permettant d'effectuer des calculs complexes localement.

En matière de mémoire, l'AI Cube répond parfaitement aux standards modernes. L'appareil est équipé de 32 GB de RAM LPDDR5X. Pour le stockage, un SSD PCIe 4.0 standard de 1 TB est installé, et grâce à deux emplacements M.2 supplémentaires, la capacité de stockage totale peut atteindre 12 TB. Une telle caractéristique est généralement propre aux serveurs ou aux stations de travail de grande taille.

Intelligence artificielle et capacités multimédias

La principale particularité de ce nouveau mini-PC est son assistant d'intelligence artificielle intégré, baptisé Wheat Intelligence Agent. Cet agent comprend plus de 90 outils système et plus de 60 fonctions spécialisées. Il peut interagir avec plus de 36 applications populaires et effectuer des tâches allant de la planification d'itinéraires à la gestion de fichiers, sur la base des requêtes vocales ou textuelles de l'utilisateur.

Le design du boîtier n'a pas été négligé. Avec des dimensions de 125 x 125 x 135 mm, l'appareil est fabriqué en aluminium aéronautique et pèse environ 1,16 kg. Pour les capacités multimédias, un réseau de quatre microphones et deux haut-parleurs stéréo de 5 W chacun sont intégrés. Cela permet d'utiliser l'AI Cube pour la visioconférence et le divertissement sans systèmes acoustiques supplémentaires.

Pour la connexion de périphériques externes, l'AI Cube propose les interfaces suivantes :

Quatre ports USB-C multifonctions ;

Deux ports USB-A ;

Un connecteur réseau RJ45 ;

Des modules de communication sans fil Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2.

Actuellement, l'AI Cube est vendu sur la plateforme chinoise JD.com au prix de 10 999 yuans (environ 1 620 dollars américains). Sur le marché, ce type d'ordinateur compact et puissant est généralement très apprécié des graphistes, des développeurs et des spécialistes travaillant avec les technologies d'intelligence artificielle. La date de sortie mondiale du produit Moore Threads n'a pas encore été annoncée.