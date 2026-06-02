Erreurs inhabituelles dans des dessins animés célèbres que beaucoup n'ont pas remarquées (photos)

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Erreurs inhabituelles dans des dessins animés célèbres que beaucoup n'ont pas remarquées (photos)

Il faut admettre que même si nous avons grandi, notre intérêt pour les dessins animés est toujours présent. Heureusement, les animateurs modernes présentent régulièrement de nouveaux projets. La plupart d'entre eux ne sont pas inférieurs en qualité aux dessins animés que nous aimions dans notre enfance. Cependant, même dans les œuvres d'animation les plus parfaites, on trouve certaines erreurs négligées.

Macha et l'Ours

Erreurs inhabituelles dans des dessins animés célèbres que beaucoup n'ont pas remarquées (photos)

Dans l'épisode « La première rencontre », après que l'Ours a mis Macha à la porte, des verrous lourds et de gros clous sont visibles sur la porte fermée. Mais quelques secondes plus tard, lorsque la porte s'ouvre vers l'intérieur, sa surface devient complètement lisse.

Trois Chats

Erreurs inhabituelles dans des dessins animés célèbres que beaucoup n'ont pas remarquées (photos)

Dans l'épisode « Vœux musicaux », la famille de chats se rend au magasin ensemble. Ils aiment une carte postale avec un sapin de Noël dessus, et Korjik, qui se tient à proximité, veut l'acheter. Cependant, dans les plans suivants, les décorations sur l'arbre disparaissent de manière surnaturelle et la couleur de fond passe du vert au jaune vif.

Ivan Tsarévitch et le Loup Gris

Erreurs inhabituelles dans des dessins animés célèbres que beaucoup n'ont pas remarquées (photos)

Dans la scène où Vassilissa vient voir Ivan, une porte à un battant est visible dans l'espace entre les personnages. Dans le plan suivant, lorsqu'ils s'embrassent, cette porte se transforme inexplicablement en une porte à deux battants.

Les Trois Bogatyrs : Sur des rivages lointains

Erreurs inhabituelles dans des dessins animés célèbres que beaucoup n'ont pas remarquées (photos)

Pendant la conversation entre le prince Vladimir et Julius, un contrefort est clairement visible en arrière-plan. Quelques secondes plus tard, lorsque Postumba entre dans la salle avec une charrette, le mur entre les peintures devient soudainement plat.

Erreurs inhabituelles dans des dessins animés célèbres que beaucoup n'ont pas remarquées (photos)

De plus, les motifs sur le col de la chemise d'Alyosha Popovich changent également. Les éléments qui étaient initialement rouges deviennent orange plus tard. Naturellement, le héros n'a pas eu le temps de changer de vêtements en si peu de temps.

Kikoriki

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Il y a aussi des erreurs visibles dans divers épisodes de la célèbre série animée. Par exemple, dans l'épisode « Le Banc », dès que Krosh s'éloigne du siège, l'inscription « Peint » disparaît instantanément.

Les Fixis : Top Secret

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Lorsque les Fixis sont assis sur le canapé en train de regarder la télévision, si vous faites attention à la planche située derrière Simka, vous pouvez voir qu'elle change soudainement d'état en gros plan. De plus, un élément rose vif apparaît tout en haut de la planche.

Il est clair que même dans les dessins animés modernes célèbres et créés avec beaucoup d'efforts, des erreurs mineures se produisent. Mais ce sont précisément ces détails qui encouragent les spectateurs à être plus observateurs.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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