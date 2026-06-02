Rayhon ravit ses fans avec son nouveau tube intitulé « No Stress » !

La célèbre chanteuse ouzbèke Rayhon Ganiyeva a annoncé une nouvelle actualité musicale pour ses fans. L'artiste a révélé qu'elle présenterait bientôt sa nouvelle chanson intitulée « No Stress ».

La chanteuse a partagé cette nouvelle sur sa page de réseaux sociaux, invitant ses fans à se préparer pour la première. Selon Rayhon, le nouveau morceau sera officiellement présenté aux auditeurs le 5 juin.

« Ma nouvelle chanson 'No Stress' sort le 5 juin ! Si vous voulez être les premiers à l'écouter, allez dans mes stories, cliquez sur le lien pour pré-enregistrer et appuyez sur le cœur. Ainsi, vous serez parmi les premiers à l'écouter dès sa sortie. Votre soutien compte beaucoup pour moi ! », a écrit la chanteuse.