Umidaxon dévoile son nouveau clip musical « Hamma jim bo‘lsin »

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Umidaxon dévoile son nouveau clip musical « Hamma jim bo‘lsin »

La chanteuse Umidaxon a présenté son dernier projet musical à ses fans le 1er juin. L'artiste a officiellement annoncé la première de sa nouvelle chanson intitulée « Hamma jim bo‘lsin » ainsi que son clip vidéo.

Cette chanson invite l'auditeur à s'éloigner un instant de l'agitation quotidienne pour ressentir la paix intérieure et le silence. Elle dépeint le désir de laisser toutes les voix derrière soi pour n'écouter que le battement de son propre cœur. L'œuvre est présentée comme une création musicale qui encourage la découverte de soi dans la solitude et apporte une sérénité spirituelle.

Les paroles et la musique de la chanson ont été créées par l'artiste Ibrohim Nurmatov, qui a conféré à l'œuvre une signification profonde et une tonalité émotionnelle.

Umidaxon a annoncé sur ses réseaux sociaux que le clip vidéo a été mis en ligne sur YouTube. La première a suscité un grand intérêt en peu de temps et a déjà accumulé de nombreuses vues.

Sur les réseaux sociaux, les auditeurs expriment des avis chaleureux sur le nouveau morceau et le clip. Beaucoup saluent la sincérité de l'interprétation, la mélodie de la chanson ainsi que la haute qualité du clip, évaluant positivement l'équipe créative.

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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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