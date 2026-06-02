Qu'a dit Ozodbek Nazarbekov à propos du football ouzbek ?

Lors d'une courte interview menée par le célèbre présentateur et blogueur Otabek Mahkamov, une question intéressante sur le football ouzbek a été posée au ministre de la Culture, Ozodbek Nazarbekov.

— Le football ouzbek, c'est... en d'autres termes, décrivez-le en un mot ou une phrase, — a déclaré Otabek Mahkamov.

Ozodbek Nazarbekov a donné une réponse courte et concise à cette question :

— Le football ouzbek, c'est l'avenir.

Au cours de la conversation, Otabek Mahkamov a également annoncé qu'il travaillait actuellement sur un film documentaire consacré au football ouzbek.

— Nous préparons actuellement un film documentaire sur le football ouzbek. Nous espérons que ce film vous plaira, — a-t-il déclaré.

Après cela, Ozodbek Nazarbekov a également exprimé des pensées chaleureuses sur le travail d'Otabek Mahkamov.

— La contribution de cette personne à l'Ouzbékistan est grande. Je le respecte en tant qu'ami blogueur qui présente des informations importantes pour notre pays et notre peuple à un haut niveau. Je suis également les vidéos d'Otabek avec intérêt. Si vous avez besoin de mon aide pour l'un de vos projets, je suis tout à fait prêt à vous aider, — a déclaré le ministre.

En réponse, Otabek Mahkamov a également exprimé une attitude sincère.

— Vous m'avez déjà apporté une aide précieuse. En particulier, ma participation au clip vidéo de votre chanson « Sarson » a été une aide immense pour moi. J'en vois encore les bénéfices aujourd'hui, — a-t-il déclaré.

À la fin de la conversation, Ozodbek Nazarbekov a également exprimé son opinion sur ce clip vidéo.

— Bien sûr, pour moi, c'était le meilleur rôle que vous ayez jamais joué. Je le considère même comme le plus réussi parmi vos autres rôles, — a-t-il déclaré.