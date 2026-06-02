Qu'a dit Ozodbek Nazarbekov à propos du football ouzbek ?

·2.3K·Culture
Qu'a dit Ozodbek Nazarbekov à propos du football ouzbek ?

Lors d'une courte interview menée par le célèbre présentateur et blogueur Otabek Mahkamov, une question intéressante sur le football ouzbek a été posée au ministre de la Culture, Ozodbek Nazarbekov.

— Le football ouzbek, c'est... en d'autres termes, décrivez-le en un mot ou une phrase, — a déclaré Otabek Mahkamov.

Ozodbek Nazarbekov a donné une réponse courte et concise à cette question :

— Le football ouzbek, c'est l'avenir.

Au cours de la conversation, Otabek Mahkamov a également annoncé qu'il travaillait actuellement sur un film documentaire consacré au football ouzbek.

— Nous préparons actuellement un film documentaire sur le football ouzbek. Nous espérons que ce film vous plaira, — a-t-il déclaré.

Après cela, Ozodbek Nazarbekov a également exprimé des pensées chaleureuses sur le travail d'Otabek Mahkamov.

— La contribution de cette personne à l'Ouzbékistan est grande. Je le respecte en tant qu'ami blogueur qui présente des informations importantes pour notre pays et notre peuple à un haut niveau. Je suis également les vidéos d'Otabek avec intérêt. Si vous avez besoin de mon aide pour l'un de vos projets, je suis tout à fait prêt à vous aider, — a déclaré le ministre.

En réponse, Otabek Mahkamov a également exprimé une attitude sincère.

— Vous m'avez déjà apporté une aide précieuse. En particulier, ma participation au clip vidéo de votre chanson « Sarson » a été une aide immense pour moi. J'en vois encore les bénéfices aujourd'hui, — a-t-il déclaré.

À la fin de la conversation, Ozodbek Nazarbekov a également exprimé son opinion sur ce clip vidéo.

— Bien sûr, pour moi, c'était le meilleur rôle que vous ayez jamais joué. Je le considère même comme le plus réussi parmi vos autres rôles, — a-t-il déclaré.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le sosie de la chanteuse Jasmin retrouvéAujourd'hui, 10:23Hande Yener vit un moment gênant sur scène en recevant un prixAujourd'hui, 10:04Le combattant de Pop-MMA Saturn condamné à une amendeAujourd'hui, 09:35Une fan embrassant la main de Sevinch Mominova devient virale sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 08:34Zukhra Soliyeva : Je demande moi-même des billets à mon artiste préféréAujourd'hui, 05:33« Zumrad et Qimmat » présenté dans une adaptation scéniqueAujourd'hui, 22:03
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Culture actualités

Yulduz Usmonova révèle ouvertement quelle vieille femme elle sera à 80 ans
Ozoda Nursaidova explose avec « To‘ylar muborak » — le clip devient viral en peu de temps (vidéo)
Le geste d'un marié envers Kaniza fait polémique sur les réseaux sociaux (vidéo)
Shahzoda surprend ses fans en apparaissant sur le podium avec sa belle-fille
Situation inattendue lors du concert d'Ummon à Ferghana
Combien gagne sur Instagram Fotima Nazarova, connue pour son personnage de « Sohiba » ?
Le maître des mots Avaz Oxun attire l'attention des fans en chantant au concert d'Ozoda Nursaidova
Rano Shodieva a montré le monde sous-marin en Chine