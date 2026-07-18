Apple redevient l'entreprise la plus valorisée au monde

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Apple redevient l'entreprise la plus valorisée au monde

Apple a dépassé Nvidia en termes de capitalisation boursière, retrouvant son statut d'entreprise la plus valorisée au monde, selon Bloomberg.

Il est rapporté que le 17 juillet, les actions de Nvidia ont chuté de 3,7 %, ramenant la valeur boursière de l'entreprise à 4,8 billions de dollars. Parallèlement, les actions d'Apple ont progressé de 0,4 %, portant sa capitalisation à 4,9 billions de dollars.

Rappelons que Nvidia occupait la première place en tant qu'entreprise la plus valorisée depuis mai 2025.

Selon les analystes, les investisseurs commencent désormais à se concentrer non seulement sur la croissance rapide de l'AI, mais aussi sur les entreprises générant des revenus stables. Experts Les spécialistes soulignent que la vaste gamme de services d'Apple, son écosystème puissant et sa base d'utilisateurs fidèles renforcent la confiance dans la croissance à long terme de l'entreprise.

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