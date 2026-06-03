« Zumrad et Qimmat » présenté dans une adaptation scénique

Le conte de fées « Zumrad et Qimmat » a repris vie sur scène. La production scénique, présentée par l'école de danse Parizod au Palais des syndicats le 2 juin, a laissé au public des impressions inoubliables.

Ce concert a créé une atmosphère artistique unique en mêlant danses nationales, éléments théâtraux et solutions scéniques modernes. Les performances de danseuses talentueuses, combinées à des décors colorés et à une imagerie harmonieuse, ont été accueillies par de vifs applaudissements.

Des artistes talentueux ont incarné les rôles principaux de la production. Notamment, Khosiyat Khusanova a interprété la mère de Qimmat, tandis que Bahodir Nishonov a joué le père de Zumrad. De plus, Sa’diya Safarova a donné vie avec brio au personnage de Qimmat, et E’zoza Safarova a incarné Zumrad.

En particulier, l'interprétation scénique des personnages du conte et les émotions transmises par la musique et la danse n'ont laissé personne indifférent. Bien que la première journée du concert soit terminée, les spectateurs partagent activement leurs impressions sur les réseaux sociaux, exprimant des avis chaleureux et des éloges.

Nous vous rappelons que ce programme scénique dure deux jours et sera présenté au public les 2 et 3 juin.