Trump espère un accord avec l'Iran : le Bitcoin commence la semaine en baisse

Le Bitcoin (BTC) a accueilli le mois de juin avec de nouveaux plus bas locaux, sous l'effet des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran. Les conflits au Moyen-Orient et les rapports sur les frappes contre des cibles iraniennes restent la principale source de volatilité sur le marché des cryptomonnaies. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte .

L'intensification des actions militaires a exercé une pression sur le prix du BTC après la clôture mensuelle, faisant chuter la valeur de l'actif en dessous du niveau de 73 000 USD. Selon les données de TradingView, le prix a chuté brutalement quelques heures après la clôture des bougies hebdomadaires et mensuelles.

Le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité d'un accord avec l'Iran dans une publication sur son réseau Truth Social. « L'Iran veut vraiment conclure un accord, et ce sera un bon accord pour les États-Unis et pour ceux qui sont avec nous », a-t-il écrit. Trump a souligné que le ralentissement du processus n'est pas dû à l'Iran lui-même, mais à l'opposition politique au sein des États-Unis.

Alors que le Bitcoin reste sous pression, le marché boursier américain poursuit sa tendance à la hausse, contrairement au monde des cryptomonnaies. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont commencé la semaine avec une hausse de 0,25 %. Les technologies d'intelligence artificielle (IA) sont considérées comme le principal moteur du rallye sur le marché boursier, qui a atteint des niveaux records à plusieurs reprises la semaine dernière.

Selon les analystes de Mosaic Asset Company, les principaux facteurs qui ont animé le marché boursier ces dernières semaines n'ont pas changé. Le marché des cryptomonnaies, en revanche, reste beaucoup plus sensible à la situation géopolitique, et les investisseurs agissent avec prudence en ce début du mois de juin.