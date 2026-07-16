Le drapeau de l'URSS emmené sur la Lune vendu à un prix record

Le drapeau de l'ex-Union soviétique, emmené sur la Lune lors de la mission historique « Apollo 11 » en 1969, a été vendu pour 102 400 dollars américains lors de la prestigieuse vente aux enchères Sotheby's.

Il est rapporté que ce drapeau a été envoyé dans l'espace en tant que symbole de bonne volonté entre les États-Unis et l'URSS à cette époque. L'un des aspects qui rend cette pièce unique encore plus précieuse est qu'elle porte également la signature personnelle de l'astronaute d'Apollo 11, Buzz Aldrin.

Initialement, les organisateurs de la vente aux enchères avaient estimé le drapeau entre 7 000 et 10 000 dollars. Cependant, l'intérêt croissant des collectionneurs lors des enchères a fait grimper le prix final bien au-delà des attentes.

Les expertssoulignent que les objets rares liés à l'histoire de l'exploration spatiale sont toujours très prisés par les collectionneurs. C'est pourquoi de tels objets d'importance historique sont régulièrement vendus à des prix records lors des enchères.