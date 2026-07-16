Le drapeau de l'URSS emmené sur la Lune vendu à un prix record

·2·Monde
Le drapeau de l'URSS emmené sur la Lune vendu à un prix record

Le drapeau de l'ex-Union soviétique, emmené sur la Lune lors de la mission historique « Apollo 11 » en 1969, a été vendu pour 102 400 dollars américains lors de la prestigieuse vente aux enchères Sotheby's.

Il est rapporté que ce drapeau a été envoyé dans l'espace en tant que symbole de bonne volonté entre les États-Unis et l'URSS à cette époque. L'un des aspects qui rend cette pièce unique encore plus précieuse est qu'elle porte également la signature personnelle de l'astronaute d'Apollo 11, Buzz Aldrin.

Initialement, les organisateurs de la vente aux enchères avaient estimé le drapeau entre 7 000 et 10 000 dollars. Cependant, l'intérêt croissant des collectionneurs lors des enchères a fait grimper le prix final bien au-delà des attentes.

Les expertssoulignent que les objets rares liés à l'histoire de l'exploration spatiale sont toujours très prisés par les collectionneurs. C'est pourquoi de tels objets d'importance historique sont régulièrement vendus à des prix records lors des enchères.

Un petit drapeau de l'URSS signé, sous vitrine, exposé comme une pièce de musée.
URSSApollo 11Sotheby'sBuzz AldrinÉtats-Unis
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Russie et l'Ukraine ont de nouveau échangé les corps de soldatsLa Russie et l'Ukraine ont de nouveau échangé les corps de soldatsAujourd'hui, 22:02Nouveau Premier ministre en Ukraine : 289 députés soutiennent KoretskyNouveau Premier ministre en Ukraine : 289 députés soutiennent KoretskyAujourd'hui, 21:55Obstacle de 100 000 $ pour l'obtention de la carte verte : Trump envisage une nouvelle exigence financièreObstacle de 100 000 $ pour l'obtention de la carte verte : Trump envisage une nouvelle exigence financièreAujourd'hui, 21:49Déclaration politique inattendue au Kirghizistan : Kamchybek Tashiev se retire de la courseDéclaration politique inattendue au Kirghizistan : Kamchybek Tashiev se retire de la courseAujourd'hui, 21:41Le bébé baigné par Messi va désormais l'affronter sur le terrainLe bébé baigné par Messi va désormais l'affronter sur le terrainAujourd'hui, 21:2911 morts dans l'incendie d'un orphelinat en Algérie11 morts dans l'incendie d'un orphelinat en AlgérieAujourd'hui, 20:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas