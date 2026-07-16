Uber acquiert la plateforme Delivery Hero pour 14,8 milliards de dollars

Uber, l'un des plus grands opérateurs mondiaux de services de transport et de livraison, a conclu un accord officiel pour acquérir la marque allemande Delivery Hero. La valeur totale de cette transaction s'élève à 14,8 milliards de dollars, et il est prévu qu'elle double presque la part de marché mondiale d'Uber. Grâce à cette démarche stratégique, l'entreprise pénétrera environ 100 nouveaux marchés en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, cette transaction sera entièrement réalisée sous forme d'échange d'actions. Par ailleurs, Delivery Hero a signé un accord distinct pour vendre ses activités dans 14 pays, où le service Uber Eats est déjà présent, à la société d'investissement SSW Partners basée à New York pour 1,6 milliard de dollars. Cette mesure pourrait contribuer à réduire les objections des autorités de régulation antitrust sur le marché.

Nouvel équilibre des forces sur le marché mondial

Actuellement, Uber est déjà l'un des plus grands actionnaires de Delivery Hero. Pour que l'accord soit finalisé avec succès, il est stipulé qu'Uber doit détenir au moins 50 % plus une action. Un autre actionnaire majeur, la société Prosus, a également accepté de vendre sa participation de 17 %. Si tous les processus sont menés à bien, Uber deviendra la plus grande plateforme de livraison au monde en dehors de la Chine.

Cette expansion donne à Uber un avantage majeur dans la lutte contre des concurrents clés comme DoorDash et Just Eat. L'entreprise vise à développer rapidement non seulement la livraison de repas, mais aussi les services de mobilité partagée dans de nouvelles régions. Cela créera pour les utilisateurs la possibilité d'accéder à davantage de services au sein d'un écosystème unique.

Objectifs stratégiques et plans futurs

Selon la déclaration du PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, cette fusion créera une valeur à long terme pour les clients et les actionnaires. "Nous allons presque doubler le nombre de marchés où nous proposons conjointement des services de transport et de livraison. Cela servira à étendre notre plateforme éprouvée à l'échelle mondiale", a-t-il souligné.

De telles transactions majeures pourraient également avoir un impact indirect sur l'Ouzbékistan et la région de l'Asie centrale. L'expansion des géants mondiaux stimulera la concurrence dans les services de logistique et de livraison régionaux, favorisera l'introduction plus rapide de nouvelles technologies et améliorera la qualité des services. Pour l'instant, l'accord doit encore être examiné par les autorités antitrust de divers pays.

En conclusion, cette acquisition de 14,8 milliards de dollars est devenue l'un des événements les plus importants de l'année dans le monde de la technologie. Uber a franchi l'étape la plus cruciale pour transformer son modèle économique, passant du simple transport de passagers à un écosystème complet de logistique et de services.