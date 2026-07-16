La plateforme Beehiiv mise à jour : les abonnés peuvent désormais interagir et utiliser l'IA

La célèbre plateforme de newsletters Beehiiv élargit ses fonctionnalités pour offrir de nouvelles opportunités aux créateurs de contenu. La plateforme a lancé la fonction Community, permettant aux abonnés d'interagir entre eux, ainsi que l'assistant IA AI Copilot pour aider à la gestion de l'audience. Ces nouveautés marquent une étape importante dans la transformation de Beehiiv, passant d'un simple service d'envoi d'e-mails à un véritable écosystème médiatique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations publiées par TechCrunch, le nouvel outil Community permet aux auteurs de créer des forums de discussion au sein même de leur plateforme. Auparavant, de nombreux créateurs étaient contraints d'utiliser Discord, Slack ou des groupes Facebook pour communiquer avec leurs abonnés. Beehiiv vise désormais à centraliser cette audience et à contrôler les échanges directement sur la plateforme.

Communauté et opportunités de monétisation

Grâce au nouveau système, les auteurs peuvent non seulement organiser les échanges, mais aussi introduire des niveaux d'adhésion payants pour accéder à certains salons de discussion. Tyler Denk, PDG de Beehiiv, souligne que les échanges entre membres partageant des intérêts communs augmentent considérablement la valeur du contenu. Cela est particulièrement utile dans des domaines nécessitant des discussions actives comme le sport, la politique ou la technologie.

La plateforme a également introduit une nouvelle méthode de génération de revenus via des publicités programmatiques (programmatic ads). Les utilisateurs peuvent désormais vendre automatiquement des espaces publicitaires dans leurs newsletters. Le système aide à sélectionner les publicités les plus rentables en fonction de l'audience et de la performance du contenu. Actuellement, les éditeurs de la plateforme génèrent plus d'un million de dollars par mois via le réseau publicitaire.

Intelligence artificielle et nouveaux outils d'édition

Le nouvel assistant AI Copilot fournit aux auteurs des conseils pour développer leurs publications en se basant sur l'analyse du contenu, de l'audience et des abonnés. Cet assistant intelligent peut analyser l'efficacité de diverses newsletters et podcasts, préparer des projets de campagnes publicitaires et rechercher de nouvelles opportunités pour augmenter les revenus.

Beehiiv collabore également avec d'autres projets majeurs dans le domaine de l'IA. Les utilisateurs peuvent connecter leurs comptes à des chatbots comme ChatGPT et Claude pour obtenir des données analytiques. De plus, la plateforme travaille sur l'AEO (Answer Engine Optimization), ce qui permet aux informations contenues dans les newsletters d'être plus fréquemment citées dans les réponses des assistants IA.

Parmi les mises à jour techniques, le nouveau design de l'interface d'édition est également remarquable. Les auteurs peuvent désormais modifier le texte et visualiser son rendu final (preview) côte à côte. Cela permet de comprendre immédiatement l'apparence du contenu pour les lecteurs. Au cours du prochain trimestre, l'entreprise prévoit de lancer des programmes de formation spécifiques sur l'utilisation efficace de ces nouveaux outils.