Sogdiana se réveille à Zomin : Ljupčo Doriev marque à nouveau

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Sogdiana se réveille à Zomin : Ljupčo Doriev marque à nouveau

Lors de la 12e journée de la Super League d'Ouzbékistan, Sogdiana a remporté trois points cruciaux. En battant Khorezm 2-0 à Zomin, les joueurs de Jizzakh ont fait un grand pas vers la sortie de la zone de relégation au classement.

Un but contre son camp donne l'avantage à Sogdiana

Dès les premières minutes, les hôtes ont tenté de prendre l'initiative. Le score a été ouvert à la 19e minute : selon le rapport officiel, le joueur de Khorezm, Abbos Otakhonov, a marqué contre son propre camp.

Ce but précoce a permis aux protégés d'Ulugbek Bakaev de gérer la rencontre plus sereinement. Khorezm n'a pas réussi à égaliser avant la pause.

Doriev inscrit son huitième but de la saison

Cinq minutes après le début de la seconde période, Ljupčo Doriev a accentué l'avance des locaux. Le joueur macédonien a trouvé le chemin des filets à la 50e minute, scellant le score final.

Il s'agit du huitième but de Doriev cette saison en Super League. Ainsi, le leader de Sogdiana renforce sa position en tête du classement des buteurs, ses plus proches poursuivants comptant six buts chacun.

Les joueurs de Jizzakh grimpent de trois places

Avant cette 12e journée, Sogdiana occupait la 15e place avec 9 points. Après cette victoire contre Khorezm, l'équipe atteint 12 points et remonte à la 12e position.

Khorezm reste à la 10e place avec 13 points. Les joueurs d'Urgench ont enregistré quatre défaites en 12 matchs.

Informations principales du match

Compétition

Super League, 12e journée

Match

Sogdiana — Khorezm

Score

2:0

Date

16 juillet

Lieu

Zomin

Buteurs

CSC, 19e ; Ljupčo Doriev, 50e

Points de Sogdiana

12

Points de Khorezm

13

Pour Sogdiana, cette victoire n'est pas seulement synonyme de trois points, mais aussi d'un élan psychologique important pour la suite de la saison. L'équipe d'Ulugbek Bakaev doit désormais enchaîner les résultats pour s'éloigner de la zone rouge.

Selon vous, Ljupčo Doriev pourra-t-il finir meilleur buteur de la Super League ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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