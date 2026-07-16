Sogdiana se réveille à Zomin : Ljupčo Doriev marque à nouveau
Lors de la 12e journée de la Super League d'Ouzbékistan, Sogdiana a remporté trois points cruciaux. En battant Khorezm 2-0 à Zomin, les joueurs de Jizzakh ont fait un grand pas vers la sortie de la zone de relégation au classement.
Un but contre son camp donne l'avantage à Sogdiana
Dès les premières minutes, les hôtes ont tenté de prendre l'initiative. Le score a été ouvert à la 19e minute : selon le rapport officiel, le joueur de Khorezm, Abbos Otakhonov, a marqué contre son propre camp.
Ce but précoce a permis aux protégés d'Ulugbek Bakaev de gérer la rencontre plus sereinement. Khorezm n'a pas réussi à égaliser avant la pause.
Doriev inscrit son huitième but de la saison
Cinq minutes après le début de la seconde période, Ljupčo Doriev a accentué l'avance des locaux. Le joueur macédonien a trouvé le chemin des filets à la 50e minute, scellant le score final.
Il s'agit du huitième but de Doriev cette saison en Super League. Ainsi, le leader de Sogdiana renforce sa position en tête du classement des buteurs, ses plus proches poursuivants comptant six buts chacun.
Les joueurs de Jizzakh grimpent de trois places
Avant cette 12e journée, Sogdiana occupait la 15e place avec 9 points. Après cette victoire contre Khorezm, l'équipe atteint 12 points et remonte à la 12e position.
Khorezm reste à la 10e place avec 13 points. Les joueurs d'Urgench ont enregistré quatre défaites en 12 matchs.
Informations principales du match
Compétition
Super League, 12e journée
Match
Sogdiana — Khorezm
Score
2:0
Date
16 juillet
Lieu
Zomin
Buteurs
CSC, 19e ; Ljupčo Doriev, 50e
Points de Sogdiana
12
Points de Khorezm
13
Pour Sogdiana, cette victoire n'est pas seulement synonyme de trois points, mais aussi d'un élan psychologique important pour la suite de la saison. L'équipe d'Ulugbek Bakaev doit désormais enchaîner les résultats pour s'éloigner de la zone rouge.
Selon vous, Ljupčo Doriev pourra-t-il finir meilleur buteur de la Super League ?
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