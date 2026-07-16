Transfert de Serhou Guirassy : le Borussia Dortmund tient tête aux géants européens

Le Borussia Dortmund a écarté les inquiétudes concernant son attaquant vedette Serhou Guirassy. Plusieurs géants européens n'ont pas profité de la clause libératoire relativement abordable figurant dans le contrat du joueur. Cela permet au club de Dortmund de planifier sereinement la saison prochaine. C'est ce que rapporte Goal.com indique le média.

Selon les informations, la clause spéciale de 40 millions d'euros dans le contrat de Guirassy a expiré mercredi à minuit. Dans le contexte des prix astronomiques du marché des transferts actuel, cette somme était considérée comme très abordable pour un attaquant aussi prolifique. Cependant, aucun club comme le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Liverpool, Arsenal ou Manchester United n'a formulé d'offre officielle dans les délais impartis.

Pourquoi les grands clubs ont-ils laissé passer cette opportunité ?

Selon Goal.com, malgré le fait que Serhou Guirassy ait figuré parmi les meilleurs buteurs de Bundesliga la saison dernière, les grands clubs ont préféré la prudence durant les premières semaines du mercato. La situation a radicalement changé : si une équipe souhaite désormais recruter l'attaquant guinéen, elle devra négocier directement avec le Borussia Dortmund et accepter le prix fixé par le club allemand.

Le journaliste de Sky Sports, Patrick Berger, souligne que la direction du Borussia Dortmund s'est mise d'accord avec Guirassy sur les plans futurs. En interne, le club envisage de conserver l'attaquant et de renflouer ses caisses via le transfert d'autres joueurs comme Karim Adeyemi. Actuellement, le joueur lui-même n'est pas pressé de quitter Dortmund.

Bien qu'il y ait eu un intérêt de la part du club turc de Fenerbahçe, Guirassy a totalement rejeté l'option d'un transfert en Süper Lig. Il vise à jouer dans des championnats plus prestigieux ou à rester en Bundesliga, où il a ses habitudes. L'entraîneur de Dortmund, Nuri Şahin, a également discuté personnellement avec l'attaquant pour lui expliquer son importance dans le schéma tactique de l'équipe.

Rappelons que Serhou Guirassy a rejoint Dortmund à l'été 2024 en provenance du VfB Stuttgart pour 18 millions d'euros. Son contrat actuel court jusqu'en 2028. Le maintien de l'attaquant, auteur de 22 buts la saison dernière, augmente considérablement les chances du Borussia Dortmund dans la course au titre.

Bien que la direction du club ait préparé un « plan d'urgence » au cas où, la pression est désormais retombée. Avec l'expiration de la clause libératoire, toute offre devra désormais correspondre aux intérêts du Borussia Dortmund. Cela permet au club allemand d'imposer ses conditions sur le marché des transferts.