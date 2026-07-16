Nasaf réalise une remontée à Tachkent : doublé d'Abduxoliqov

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Nasaf réalise une remontée à Tachkent : doublé d'Abduxoliqov

La 12e journée de la Super League d'Ouzbékistan a bien commencé pour le Nasaf. Malgré un but encaissé dès les premières minutes, les joueurs de Qarshi ont battu Bunyodkor 3-1.

Bunyodkor ouvre le score à la cinquième minute

Le match au stade Olimpia de Tachkent a bien débuté pour les hôtes. Bilol Toshmirzayev a ouvert le score pour Bunyodkor à la 5e minute en trompant le gardien du Nasaf.

Cependant, les protégés de Ro‘ziqul Berdiyev ne se sont pas déstabilisés après ce but rapide. L'équipe de Qarshi a accentué la pression et a égalisé dix minutes plus tard.

Abduxoliqov, héros de la rencontre

Bobur Abduxoliqov a égalisé à la 15e minute. À la 61e minute de la seconde période, il a de nouveau trouvé le chemin des filets, signant un doublé.

Ainsi, le Nasaf, qui avait commencé le match par une défaite, a pris l'avantage après le second but d'Abduxoliqov. L'attaquant a été la figure clé de la victoire de son équipe grâce à sa précision dans les moments décisifs.

Deux buts en trois minutes

Le Nasaf ne s'est pas arrêté à deux buts. À la 64e minute, Yusuf Otubanjo a inscrit le troisième but, portant le score à 3-1.

Ainsi, l'équipe de Qarshi a marqué deux fois en trois minutes lors de la seconde période, scellant pratiquement le sort du match.

Otubanjo a été expulsé à la 86e minute. Malgré cela, Bunyodkor n'a pas réussi à réduire l'écart de deux buts en fin de match.

Le Nasaf remonte à la sixième place

Après cette victoire, le Nasaf porte son total à 17 points et grimpe à la 6e place du classement. Avant cette 12e journée, les joueurs de Qarshi comptaient 14 points.

Bunyodkor reste à la 5e place avec 19 points. Les joueurs de Tachkent bien qu'ayant bien commencé le match, n'ont pas pu conserver leur avantage en raison d'erreurs défensives et d'un passage à vide en seconde période.

Détails du match

Compétition

Super League d'Ouzbékistan, 12e journée

Match

Bunyodkor — Nasaf

Score

1:3

Stade

Olimpia, Tachkent

But de Bunyodkor

Bilol Toshmirzayev, 5e

Buts du Nasaf

Bobur Abduxoliqov, 15e et 61e ; Yusuf Otubanjo, 64e

Expulsion

Yusuf Otubanjo, 86e

Le Nasaf a montré du caractère à Tachkent et a décroché l'une de ses victoires les plus importantes de la saison. Le doublé de Bobur Abduxoliqov permet aux joueurs de Qarshi de progresser au classement.

Selon vous, le Nasaf peut-il revenir dans la course au titre après cette victoire ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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