Trump remercie l'Iran : pourquoi la ressortissante américaine a-t-elle été libérée ?

·63·Monde
Trump remercie l'Iran : pourquoi la ressortissante américaine a-t-elle été libérée ?

Le président américain Donald Trump a annoncé la libération d'une citoyenne américaine par l'Iran et a exprimé sa gratitude envers Téhéran. Il a écrit à ce sujet sur sa page Truth Social.

Il s'agit de Dina Karari, qui possède la double nationalité américaine et iranienne. Son avocat, Jared Genser, a indiqué que la femme était détenue en Iran depuis décembre 2024 sous des accusations d'espionnage.

Trump a souligné que l'Iran a autorisé Karari à quitter le pays et qu'elle se trouve désormais dans une zone sûre, en bonne santé.

L'avocat Genser a déclaré que les accusations portées contre sa cliente étaient infondées. Il a noté que sa libération est le résultat des efforts diplomatiques actifs de l'administration Trump.

Selon les informations, Dina Karari s'était rendue en Iran pour rendre visite à des proches. Initialement interdite de quitter le pays, elle a été interrogée à plusieurs reprises. Après les frappes aériennes américaines et israéliennes contre l'Iran, elle a également été accusée d'espionnage.

Cet événement survient alors que les relations entre Washington et Téhéran se sont à nouveau tendues. Auparavant, Donald Trump avait informé le Congrès de la reprise des opérations militaires contre l'Iran. Il a également déclaré que l'accord temporaire signé entre les deux pays avait perdu sa validité.

Actuellement, la libération de la ressortissante américaine est discutée comme l'un des événements récents les plus notables dans les relations entre les États-Unis et l'Iran.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une start-up américaine prévoit de vendre la lumière du soleil la nuitUne start-up américaine prévoit de vendre la lumière du soleil la nuitAujourd'hui, 22:50Un fermier a cultivé un ail géant et a établi un recordUn fermier a cultivé un ail géant et a établi un recordAujourd'hui, 22:34Le drapeau de l'URSS emmené sur la Lune vendu à un prix recordLe drapeau de l'URSS emmené sur la Lune vendu à un prix recordAujourd'hui, 22:14La Russie et l'Ukraine ont de nouveau échangé les corps de soldatsLa Russie et l'Ukraine ont de nouveau échangé les corps de soldatsAujourd'hui, 22:02Nouveau Premier ministre en Ukraine : 289 députés soutiennent KoretskyNouveau Premier ministre en Ukraine : 289 députés soutiennent KoretskyAujourd'hui, 21:55Obstacle de 100 000 $ pour l'obtention de la carte verte : Trump envisage une nouvelle exigence financièreObstacle de 100 000 $ pour l'obtention de la carte verte : Trump envisage une nouvelle exigence financièreAujourd'hui, 21:49
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas