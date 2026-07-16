Trump remercie l'Iran : pourquoi la ressortissante américaine a-t-elle été libérée ?

Le président américain Donald Trump a annoncé la libération d'une citoyenne américaine par l'Iran et a exprimé sa gratitude envers Téhéran. Il a écrit à ce sujet sur sa page Truth Social.

Il s'agit de Dina Karari, qui possède la double nationalité américaine et iranienne. Son avocat, Jared Genser, a indiqué que la femme était détenue en Iran depuis décembre 2024 sous des accusations d'espionnage.

Trump a souligné que l'Iran a autorisé Karari à quitter le pays et qu'elle se trouve désormais dans une zone sûre, en bonne santé.

L'avocat Genser a déclaré que les accusations portées contre sa cliente étaient infondées. Il a noté que sa libération est le résultat des efforts diplomatiques actifs de l'administration Trump.

Selon les informations, Dina Karari s'était rendue en Iran pour rendre visite à des proches. Initialement interdite de quitter le pays, elle a été interrogée à plusieurs reprises. Après les frappes aériennes américaines et israéliennes contre l'Iran, elle a également été accusée d'espionnage.

Cet événement survient alors que les relations entre Washington et Téhéran se sont à nouveau tendues. Auparavant, Donald Trump avait informé le Congrès de la reprise des opérations militaires contre l'Iran. Il a également déclaré que l'accord temporaire signé entre les deux pays avait perdu sa validité.

Actuellement, la libération de la ressortissante américaine est discutée comme l'un des événements récents les plus notables dans les relations entre les États-Unis et l'Iran.