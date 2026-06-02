Le protocole Radiant Capital ferme ses portes après un piratage de 50 millions de dollars

Le protocole de prêt crypto Radiant Capital a annoncé la cessation de ses activités suite à une attaque de 50 millions de dollars menée par des pirates nord-coréens en octobre 2024. L'organisation autonome décentralisée (DAO) du projet a déclaré dans un article de blog lundi que cette décision avait été prise en raison de l'impossibilité de récupérer les fonds volés ou d'attirer de nouveaux investissements. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .

Selon une déclaration de l'équipe Radiant sur le réseau social X, les membres de la communauté ont tenté de maintenir le protocole dans des conditions difficiles, mais il n'était plus possible de poursuivre les opérations sans capital ni dynamique de croissance. Lancée en 2022, la plateforme visait à fournir des liquidités sur plusieurs blockchains, et sa valeur totale verrouillée (TVL) avait atteint 386,8 millions USD en décembre 2023.

Suite au piratage d'octobre, le montant des fonds sur la plateforme a chuté brutalement à 5 millions USD. Radiant a indiqué qu'au lieu d'une fermeture complète, elle passerait en « mode maintenance ». Dans cet état, le frontend et les smart contracts du protocole resteront ouverts, permettant aux utilisateurs de gérer leurs positions, de rembourser leurs dettes et de retirer leurs fonds.

Cependant, la DAO ne s'engagera plus dans de nouveaux développements, mises à jour ou projets d'expansion. Il est conseillé aux utilisateurs de gérer activement les risques et de réduire leurs actifs sur la plateforme. L'équipe Radiant a promis de poursuivre les efforts pour récupérer les fonds volés et de les restituer aux victimes s'ils sont retrouvés.

Dans le contexte de cette nouvelle, la valeur du jeton Radiant Capital (RDNT) a chuté de 4,2 %. Le jeton, qui avait atteint un niveau record de 58 cents en septembre 2022, se négocie désormais à une fraction de cent. Cette situation prouve une fois de plus à quel point la cybersécurité et la stabilité du capital sont cruciales pour les projets DeFi.