Bitmine achète 52 millions USD d'ETH : Tom Lee prévoit une hausse des prix

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Bitmine achète 52 millions USD d'ETH : Tom Lee prévoit une hausse des prix

Bitmine Immersion Technologies a acheté pour 52 millions USD supplémentaires d'Ethereum (ETH). Le président de la société, Tom Lee, a souligné que le prix du jeton ne reflète pas encore le véritable potentiel de la blockchain Ethereum. Selon une déclaration de lundi, l'entreprise a acquis 26 497 ETH au cours de la semaine dernière. C'est ce qu'a rapporté Cointelegraph.com .

Tom Lee a qualifié la situation actuelle du marché des cryptomonnaies de phase initiale d'un « crypto-printemps ». Selon lui, bien que les fondamentaux d'Ethereum se renforcent, les prix du marché ne se sont pas encore ajustés. Bitmine est actuellement l'entreprise détenant la plus grande réserve d'Ether, avec 5,4 millions d'ETH (environ 10,5 milliards USD).

Selon CoinGecko, l'Ether a baissé de 4,7 % la semaine dernière, s'échangeant entre 1 963 USD et 2 126 USD. Dans une interview accordée à CNBC, Lee a déclaré que si la stagnation du marché crypto déçoit les investisseurs alors que d'autres secteurs comme les logiciels progressent, cela reste habituel à la fin d'un « crypto-hiver ».

L'expert a souligné que la thèse selon laquelle le Bitcoin et l'Ethereum deviendront la forme de monnaie principale à l'avenir reste valable. Surtout avec le développement des systèmes d'IA (intelligence artificielle), le besoin de systèmes d'identification et de vérification décentralisés augmentera, ce qui est précisément la solution offerte par les technologies crypto.

Bitmine prévoit d'accumuler 5 % de l'offre totale d'ETH en circulation d'ici juillet 2025. Actuellement, l'entreprise a atteint 90 % de son objectif et prévoit d'atteindre son but final d'ici 2026.

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Laylo
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