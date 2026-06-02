Mt. Gox transfère 739 millions de dollars en Bitcoin depuis ses portefeuilles froids

La plateforme de cryptomonnaies japonaise en faillite Mt. Gox a transféré mardi matin des actifs en Bitcoin d'une valeur d'environ 739 millions de dollars depuis ses portefeuilles froids (cold wallets). Selon Arkham Intelligence, il s'agit du premier mouvement majeur sur la blockchain au cours des deux derniers mois. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte ceci.

Les données de la blockchain montrent que la bourse a transféré 10 306 Bitcoin (BTC) vers une adresse inconnue à 04h47 UTC. Ces fonds sont actuellement marqués comme « non dépensés » par Arkham, ce qui signifie qu'ils sont conservés à une nouvelle adresse. Parallèlement, la bourse a effectué un transfert séparé de 116,3 BTC (environ 8,25 millions de dollars) vers son portefeuille chaud (hot wallet).

Cette transaction importante a suscité des spéculations sur une possible accélération du processus de remboursement des créanciers. Les créanciers, qui attendent leurs fonds depuis plus d'une décennie, pourraient commencer à vendre leurs actifs Bitcoin une fois reçus, ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur le marché.

Selon les données d'Arkham, les portefeuilles de Mt. Gox détiennent encore 34 504 BTC (environ 2,41 milliards de dollars). La bourse a commencé les remboursements en juillet 2024 via des plateformes partenaires comme Kraken et Bitstamp, mais le processus est lent et l'échéance a été repoussée à plusieurs reprises.

Mt. Gox était autrefois la plus grande bourse de Bitcoin au monde, contrôlant 70 % des échanges mondiaux de BTC. La plateforme basée à Tokyo a fait faillite en 2014 après avoir annoncé la perte de 850 000 BTC. La date limite actuelle pour finaliser les remboursements aux créanciers est fixée au 31 octobre 2026.