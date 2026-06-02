Des programmes importants pour le développement de l'industrie chimique ont été définis

L'industrie chimique, l'un des moteurs clés de l'économie de notre pays, est propulsée vers une toute nouvelle étape basée sur les exigences modernes. Lors d'une visioconférence présidée par le président Shavkat Mirziyoyev, des tâches stratégiques ont été définies pour transformer le secteur, créer des marques locales et augmenter considérablement les volumes d'exportation.

Selon les analyses, il existe un vaste marché de 2 milliards USD pour les produits chimiques ménagers rien que dans la région de l'Asie centrale et de la CEI, et l'Ouzbékistan vise à utiliser cette grande opportunité de manière active et maximale.

Les marques mondiales en Ouzbékistan : L'expérience « Henkel » et les nouveaux projets

Au cours de la réunion, le chef de l'État a cité en exemple une entreprise opérant avec succès dans la zone économique libre « Angren ». La société mondiale de renommée internationale « Henkel » a établi un partenariat mutuellement bénéfique avec un fabricant local et a par la suite acquis l'installation entièrement. Désormais, il est prévu d'exporter les produits de ce complexe moderne vers les marchés des pays du Commonwealth à grande échelle.

Afin d'augmenter encore le nombre de projets réussis de ce type, l'une des zones industrielles existantes à Tachkent sera entièrement allouée aux fabricants de produits chimiques ménagers. De plus, un mécanisme totalement nouveau pour le secteur sera introduit : la vente d'entreprises mises en service au secteur privé en tant qu'entreprises prêtes à l'emploi (clustering). Il a été noté que 50 millions USD seront alloués à ces projets, et 15 millions USD supplémentaires seront destinés à soutenir les initiatives des régions.

Les responsables concernés ont reçu l'instruction de préparer rapidement un programme spécial prévoyant la production d'au moins 100 nouveaux produits de marques locales dans le secteur des produits chimiques ménagers. Cette étape renforcera la concurrence saine sur le marché intérieur tout en augmentant le potentiel d'exportation.

Opportunités mondiales sur le marché des engrais minéraux

Le marché mondial des engrais minéraux affiche une croissance annuelle moyenne de 5 % et son volume total dépassera 260 milliards USD d'ici 2030. Surtout avec l'adoption généralisée des agrotechnologies modernes d'économie d'eau à l'échelle mondiale, la demande en engrais hydrosolubles augmente à un rythme rapide.

À l'issue de négociations avec de grands investisseurs étrangers, deux projets majeurs seront lancés dans notre pays :

Dans la région de Kachkadaria : Une grande usine d'une capacité de production annuelle de 230 000 tonnes et d'une valeur totale de 114 millions USD ;

Dans la région de Syr-Daria : Un projet massif de 400 millions USD qui propulsera le secteur vers une nouvelle étape sera mis en œuvre.

Dans l'ensemble, il est prévu de lancer 42 projets prometteurs dans l'industrie chimique pour une valeur totale de 2,8 milliards USD au cours des trois prochaines années. En conséquence, les volumes de production augmenteront d'ici 2030 comme suit :

Engrais azotés : de 2,8 millions de tonnes à 4 millions de tonnes ;

Engrais phosphatés : de 400 000 tonnes à 900 000 tonnes ;

Engrais hydrosolubles : de 100 000 tonnes à 400 000 tonnes seront atteints.

Un nouveau cluster pour la science et la production

Le Président a souligné la nécessité d'intégrer fermement la science pratique et la production réelle dans le secteur. À cette fin, un cluster éducatif, scientifique et de production innovant spécial pour l'industrie chimique sera construit sur une zone de 60 hectares dans le district de Mirzo Oulougbek de la capitale.

Dans le cadre de cet établissement d'enseignement, un centre d'innovation en technologies chimiques moderne sera créé en coopération avec des partenaires sud-coréens. Pour encourager la science, jusqu'à 50 % des coûts des tests expérimentaux seront couverts par l'État.

De plus, d'ici la fin de l'année prochaine, l'Institut de technologie chimique de Tachkent ainsi que la branche de Tachkent de l'Université de technologie chimique D.I. Mendeleïev seront entièrement transférés sur le territoire de ce nouveau cluster moderne construit.