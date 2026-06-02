Le prix du Bitcoin continue de baisser : le seuil des 60 000 dollars menacé

·53·Économie
Le prix du Bitcoin continue de baisser : le seuil des 60 000 dollars menacé

La tendance à la baisse du prix du Bitcoin se poursuit sur le marché des cryptomonnaies. Selon les dernières analyses, la probabilité que le leader du marché revienne à son plus bas niveau de février, soit 60 000 dollars, augmente. Les investisseurs et les traders surveillent de près ce point critique, car une chute en dessous de ce niveau pourrait déclencher des ventes plus massives sur le marché. C'est ce que rapporte Coindesk.com .

Actuellement, le Bitcoin et d'autres actifs numériques majeurs, dont Ethereum et Solana, restent sous pression. Les incertitudes économiques mondiales et les décisions attendues de la Fed concernant les taux d'intérêt affectent directement l'activité sur les plateformes d'échange crypto. Cela a entraîné une baisse de la demande pour les actifs risqués.

Les analystes de CoinDesk soulignent que la conjoncture du marché reste volatile. Bien que des plateformes institutionnelles majeures comme Bullish (NYSE:BLSH) continuent de développer l'infrastructure des actifs numériques, les fluctuations de prix à court terme suscitent des inquiétudes parmi les investisseurs particuliers. Le marché crypto traverse actuellement une nouvelle période de test.

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Laylo
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