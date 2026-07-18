Rencontre entre Tom Brady et Lionel Messi : la célèbre photo avec Lamine Yamal au cœur des discussions

Deux légendes du sport mondial, la star du football américain Tom Brady et le roi du football Lionel Messi, se sont rencontrés à New York pour une discussion passionnante avant la finale de la Coupe du Monde. Au centre de l'échange : la photo virale de Lionel Messi donnant le bain au bébé Lamine Yamal. Tom Brady a qualifié cette image de « prophétique », car des années plus tard, ce bébé est devenu un joueur capable de défier Messi pour le titre mondial. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Cette célèbre photo a été prise en 2007, alors que Lamine Yamal n'avait que quelques mois et que Messi commençait à briller sous les couleurs du FC Barcelone. Aujourd'hui, à 19 ans, Yamal s'apprête à affronter l'Argentine de Lionel Messi en tant que l'un des leaders de l'équipe nationale d'Espagne. Cet événement illustre le passage de témoin entre les générations et un clin d'œil du destin.

Messi sur le jeune talent

Lionel Messi a exprimé des mots chaleureux à l'égard de son adversaire, de plusieurs décennies son cadet. « À 19 ans, il est déjà devenu l'un des joueurs majeurs du football mondial. Il a toute sa carrière devant lui et une opportunité incroyable d'atteindre des sommets historiques. Je lui souhaite toujours le meilleur », a déclaré Messi lors d'un événement organisé par la FIFA et Fanatics.

Parallèlement, le capitaine argentin a souligné qu'il ne laisserait pas la victoire à l'Espagne facilement en finale. Selon Messi, l'équipe d'Argentine prendra toutes les mesures nécessaires pour stopper Lamine Yamal, bien que ce soit une tâche ardue. Il a précisé que l'Espagne ne se résume pas à un seul joueur et qu'elle compte de nombreux autres talents dans ses rangs.

Si l'on regarde les statistiques, cette Coupe du Monde est extrêmement réussie pour Lionel Messi. Avec 8 buts et 4 passes décisives en 7 matchs, il continue de battre ses propres records. Son bilan total en Coupe du Monde atteint désormais 21 buts et 12 passes décisives en 33 rencontres.

L'impact de Yamal et les attentes pour la finale

Bien que les statistiques de Lamine Yamal dans ce tournoi ne soient pas aussi impressionnantes que celles de Messi (1 but en 7 matchs), son impact sur le terrain est incomparable. C'est lui qui a provoqué le penalty en demi-finale contre la France, contribuant grandement à la victoire de son équipe. Les accélérations de Yamal maintiennent les défenseurs adverses sous pression constante et créent des espaces pour ses coéquipiers.

Cette finale pourrait être la dernière Coupe du Monde de la carrière de Messi, tandis que c'est la première pour Yamal. Le bébé qui était autrefois dans les bras de Messi tente désormais de s'emparer de son trône. Le monde du football attend ce duel non seulement comme un affrontement entre deux nations, mais comme la rencontre de deux époques grandioses.

Rappelons que le père de Lamine Yamal, en publiant cette photo sur les réseaux sociaux, l'avait décrite comme « le début de deux légendes ». Désormais, ces mots doivent trouver leur confirmation sur le terrain.