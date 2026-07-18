L'essor de l'IA profite aux banques : les géants financiers américains enregistrent des revenus records

Les plus grandes banques d'investissement américaines ont enregistré des revenus de commissions records dans le contexte d'un flux massif de capitaux vers l'infrastructure de l'intelligence artificielle (AI). Selon les rapports de géants financiers tels que Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley, la révolution technologique a déclenché un nouveau « supercycle » sur les marchés financiers. Ce processus enrichit les coffres des banques non seulement grâce aux développeurs de logiciels, mais aussi par le financement des centres de données et des systèmes énergétiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La banque Goldman Sachs a perçu 3,4 milliards de dollars de commissions provenant de la banque d'investissement au deuxième trimestre 2026. Cela représente une augmentation de 55 % par rapport à la même période de l'année dernière, soit le niveau le plus élevé de l'histoire de la banque. Le PDG de la banque, David Solomon, a qualifié cette situation de « supercycle des dépenses d'investissement pour l'AI ». Selon lui, la demande de fonds pour construire des infrastructures de calcul augmente rapidement dans toutes les régions et tous les secteurs.

L'ampleur des investissements et la course aux infrastructures

L'activité sur le marché financier se fait sentir non seulement sur les actions, mais aussi sur les titres de créance. Par exemple, Goldman Sachs a augmenté ses revenus issus du placement d'actions de 130 % et ceux issus de l'émission d'obligations de 75 %. De plus, le fait que huit grandes banques aient participé à l'octroi d'un crédit à SoftBank pour réaliser une transaction de 40 milliards de dollars liée à OpenAI montre à quel point l'enthousiasme financier dans le secteur est élevé.

Les taux de croissance des autres banques sont également impressionnants : JPMorgan a réussi à collecter 3,3 milliards de dollars (croissance de 30 %), Morgan Stanley 2,44 milliards de dollars (croissance de 58 %) et Bank of America 2,14 milliards de dollars (croissance de 50 %). Selon les prévisions des analystes de Morgan Stanley, les dépenses de construction des centres de données pourraient atteindre 850 milliards de dollars en 2026 et grimper jusqu'à 1,5 trillion de dollars d'ici 2028.

Les dirigeants des banques lient cette activité non seulement aux entreprises d'AI, mais aussi à tout l'écosystème qui les entoure. Cela inclut :

La construction de centres de stockage et de traitement de données (data-centers) ;

La création d'approvisionnement énergétique et de réseaux électriques durables ;

La production de dispositifs de mémoire et de puces haute performance ;

De nouvelles plateformes pour les technologies de cloud computing.

Risques et mesures de prudence

Cependant, une telle croissance rapide incite également les banques à la prudence. Bien que la PDG de Citigroup, Jane Fraser, souligne que l'AI est devenue un sujet central dans les négociations avec les clients, il s'avère que certains projets sont refusés. En particulier, JPMorgan a renoncé à certaines transactions liées aux centres de données. Cela est dû à la pénurie d'électricité et aux incertitudes concernant les futurs locataires de ces bâtiments.

Dans l'ensemble, le bénéfice net des cinq plus grandes banques américaines a atteint 49 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit 39 % de plus que l'année précédente. Néanmoins, David Solomon a averti que le cycle actuel ne durera pas indéfiniment. Selon lui, le marché sera tôt ou tard confronté à une phase de « réajustement », après quoi une période de croissance plus durable pourra commencer. Pour l'instant, la question principale pour les banques reste de savoir dans quelle mesure le système énergétique pourra soutenir l'expansion de l'AI.