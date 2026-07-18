Les démolitions de maisons en Palestine provoquent de nouvelles scènes douloureuses

·49·Monde
Les démolitions de maisons en Palestine provoquent de nouvelles scènes douloureuses

Les démolitions de maisons se poursuivent dans le sud de la Cisjordanie palestinienne. Ces opérations menées par les forces israéliennes ont suscité un profond malaise parmi la population locale.

Les habitants sont contraints d'assister à la destruction de leurs foyers sous leurs yeux. Pour eux, ce lieu n'était pas seulement une adresse, mais un espace lié à des années de souvenirs, à la vie de famille et à un sentiment de sécurité.

La partie israélienne justifie parfois les démolitions par des constructions illégales ou des nécessités de sécurité. Les Palestiniens et les organisations internationales soulignent, quant à eux, que ces pratiques forcent la population à quitter ses lieux de vie.

Cette question est au cœur des débats dans le conflit israélo-palestinien depuis de nombreuses années. Selon les données, près de 50 000 maisons palestiniennes ont été démolies entre 1967 et 2017. Depuis le 7 octobre 2023, les cas de démolitions ont encore augmenté.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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