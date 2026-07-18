La richesse issue de l'IA : est-il temps de redistribuer les capitaux dans le monde ?

Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) entraîne une accumulation de richesses sans précédent dans l'économie mondiale. Cependant, selon Neil Rimer, fondateur d'Index Ventures et l'un des investisseurs en capital-risque les plus prospères de la dernière décennie, il est inévitable que ces fonds massifs soient redistribués au sein de la société dans un avenir proche. Il souligne que ce processus se fera soit par le biais de la philanthropie volontaire, soit par des mesures législatives obligatoires. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Une telle déclaration de Rimer est inattendue pour le monde du capital-risque. Au cours des trente dernières années, Index Ventures a investi dans des projets majeurs comme Figma et Wiz, générant des milliards de dollars de profits. Néanmoins, l'investisseur expérimenté insiste sur le fait que les leaders du secteur technologique doivent prendre l'initiative de rendre une partie de cette richesse à la société. Sinon, les charges fiscales et les restrictions légales imposées par les États pourraient rendre ce processus beaucoup plus douloureux.

La crise de la culture philanthropique

À l'heure actuelle, on observe un déclin de la tradition philanthropique parmi les personnes les plus riches du monde. Par exemple, l'initiative « The Giving Pledge », fondée en 2010 par Bill Gates et Warren Buffett (un engagement incitant les milliardaires à faire don de la moitié de leur fortune), perd de son attrait. Si des centaines de familles avaient rejoint cet engagement les premières années, seuls quatre nouveaux participants se sont inscrits en 2024.

À cet égard, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a une vision particulière. Selon lui, le travail et les innovations réalisés par ses entreprises (Tesla, SpaceX) constituent en soi la plus grande forme de philanthropie. Cette approche devient une nouvelle tendance dans le monde de la technologie : les riches préfèrent investir leur argent dans de nouvelles startups plutôt que de simplement le distribuer.

Risques de redistribution forcée et d'impôts

Dans un contexte où la philanthropie volontaire diminue, les gouvernements ont commencé à prendre des mesures pour une redistribution forcée des richesses. Par exemple, en Californie, la question de l'introduction d'un impôt unique de 5 % sur la fortune des milliardaires est soumise au vote. Cela contraint de nombreux géants de la technologie à déplacer leurs sièges sociaux. Les fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, ont déjà déménagé en Floride.

Les projets d'introduction en bourse (IPO) d'OpenAI en 2027 pourraient également être partiellement liés à ces changements fiscaux. Si la nouvelle loi fiscale entre en vigueur, elle prendra en compte les actifs des particuliers dans le monde entier. C'est pourquoi, parmi les employés d'entreprises d'IA comme Anthropic, l'idée de réinvestir leur fortune dans de nouvelles entreprises plutôt que de la donner à des œuvres caritatives prédomine.

En conclusion, l'ère de l'intelligence artificielle apporte non seulement des défis technologiques, mais aussi socio-économiques. Comme le préviennent des experts tels que Neil Rimer, si une redistribution équitable des richesses ne se fait pas volontairement, l'intervention des États pourrait créer des conditions défavorables pour les détenteurs de capitaux importants. Cela aura certainement un impact sérieux sur l'environnement d'investissement du marché technologique mondial.