Les partenaires de NVIDIA commencent à recevoir les cartes graphiques GeForce RTX 50 Super

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Les partenaires de NVIDIA commencent à recevoir les cartes graphiques GeForce RTX 50 Super

Le processus de transition vers les technologies de nouvelle génération sur le marché des processeurs graphiques se poursuit rapidement. Selon la ressource Videocardz, au moins un partenaire de NVIDIA a déjà reçu physiquement les cartes graphiques de la série GeForce RTX 50 Super. Cette nouvelle signifie que les appareils basés sur l'architecture Blackwell ont franchi l'étape de production et sont prêts pour les processus de test et de logistique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cependant, le fait que les appareils soient arrivés entre les mains des partenaires ne signifie pas qu'ils seront bientôt mis en vente. NVIDIA ne se précipite pas pour lancer les nouveaux modèles sur le marché. La raison principale invoquée est la forte hausse des prix de la mémoire vidéo sur le marché mondial. L'entreprise attend une stabilisation de la situation économique et des opportunités d'optimisation des coûts de production.

Capacité de mémoire et mises à jour techniques

Selon les informations disponibles, la série RTX 50 Super aura une capacité de mémoire nettement supérieure à celle des modèles standard. Ce changement sera réalisé grâce à l'utilisation de nouvelles puces de type GDDR7. Au lieu des puces actuelles de 2 GB, l'utilisation de modules de 3 GB est attendue, ce qui portera les performances des cartes graphiques à un nouveau niveau.

En particulier, les spécifications techniques attendues sont les suivantes :

  • Le modèle RTX 5070 Super sera équipé de 18 GB de mémoire vidéo au lieu de 12 GB ;
  • Les modèles RTX 5070 Ti Super et RTX 5080 Super disposeront de 24 GB de mémoire.
Une telle capacité de mémoire élevée est cruciale pour les jeux modernes et les tâches graphiques complexes, en particulier pour les processus liés à l'AI. Mais cette mise à jour a aussi son revers, car elle affecte directement le coût du produit.

Hausse des prix et conjoncture du marché

Les analystes du secteur soulignent que les nouvelles puces GDDR7 de 3 GB sont trois fois plus chères que les puces actuelles de 2 GB. Le rapport entre la capacité de mémoire et le prix s'est dégradé de moitié. Cela pourrait entraîner une mise sur le marché des cartes RTX 50 Super à un prix bien plus élevé que ce que les utilisateurs attendaient.

Cette nouvelle est également importante pour le marché en Ouzbékistan. La hausse mondiale des prix des cartes graphiques pourrait limiter les possibilités d'achat pour les détaillants locaux et les joueurs. Néanmoins, la demande pour les produits NVIDIA reste élevée, car les technologies concurrentes ne peuvent pas encore promettre une efficacité au niveau de Blackwell.

En conclusion, on peut dire que NVIDIA a techniquement préparé ses cartes Super de nouvelle génération, mais leur première est retardée pour des raisons économiques. L'entreprise tente de trouver un équilibre entre haute performance et budget des utilisateurs.

NVIDIAGeForceRTX 50 SuperTechnologieCarte graphique
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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