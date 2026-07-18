Tajiyev critique sévèrement les joueurs de Pakhtakor après le derby

Le Pakhtakor a concédé un match nul 1-1 face au Lokomotiv lors du derby de Tachkent, perdant deux points cruciaux dans la course au titre. Après la rencontre, l'entraîneur principal de l'équipe, Kamoliddin Tajiyev, n'a pas caché son mécontentement face à la performance de ses joueurs.

Selon le technicien, le Pakhtakor a pratiquement cessé de jouer après avoir marqué un but précoce.

« Nous avons marqué un but et ensuite nous n'avons plus joué »

Le Pakhtakor a pris l'avantage à la 11e minute grâce à un but de Rustam Turdimurodov. Cependant, l'équipe n'a pas su conserver son avance et Shodiyor Shodiboyev a égalisé pour le Lokomotiv en seconde période.

Tajiyev a suggéré que ses joueurs ont peut-être pensé que la victoire serait facile après l'ouverture du score.

« Nous avons marqué un but et, à partir de là, l'équipe de Pakhtakor n'a plus joué. Je ne sais pas pourquoi cela s'est produit. Ils ont pensé qu'ils gagneraient sans effort. Mais personne ne vous donne rien facilement », a déclaré l'entraîneur.

Il a souligné qu'à l'exception des dix premières minutes, l'équipe a réalisé une mauvaise prestation tout au long du match.

« Personne n'a joué à son niveau »

Lors de la conférence de presse, l'entraîneur a été interrogé sur la possibilité que la pause de deux mois ait affecté le manque de rythme de l'équipe.

Cependant, Tajiyev n'a pas accepté cela comme une excuse valable.

« Si vous n'êtes pas en forme, tout le monde doit se battre, jouer et courir. Tout le monde n'est pas au top. Je pense que c'est autre chose. Nous allons analyser et en discuter », a-t-il ajouté.

Selon le spécialiste, le problème ne concerne pas seulement une ligne ou certains joueurs en particulier.

« Il y avait des problèmes à tous les postes »

Les statistiques du match montrent que le Pakhtakor n'a cadré que deux tirs. De son côté, le Lokomotiv en a enregistré cinq.

Tajiyev a également attiré l'attention sur l'incapacité de son équipe à conclure ses attaques par des tirs.

« Aujourd'hui, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait des problèmes à tous les postes. Nous arrivons dans la surface de réparation, mais personne ne tire au but. Si vous ne tirez pas, personne ne peut marquer », a déclaré l'entraîneur.

Selon lui, les joueurs ont multiplié les actions inutiles au lieu de tirer dans des positions favorables.

Chinedu a besoin de temps

Kamoliddin Tajiyev a également évalué la performance du nouvel attaquant, Chinedu.

« Chinedu est bon à l'entraînement. Il a essayé aujourd'hui aussi. Il doit encore s'intégrer au jeu. Il vient d'arriver. Si Dieu le veut, il marquera des buts », a rapporté le journaliste de Tribuna.uz. Tribuna.uz journaliste.

Suite aux déclarations de Tajiyev, une analyse approfondie et une discussion franche avec les joueurs sont attendues au sein du Pakhtakor après ce derby.

L'équipe, qui lutte pour le titre, devra éviter de répéter de telles pertes de points lors des prochaines journées.