La plateforme edgeX blâme des forces extérieures pour la chute du jeton EDGE

L'échange décentralisé edgeX a attribué la chute de plus de 40 % du prix de son jeton EDGE à une manipulation « délibérée » par une partie externe inconnue. Cependant, le célèbre enquêteur on-chain ZachXBT a rejeté ces affirmations, offrant une évaluation différente. Selon CoinMarketCap, le prix de l'EDGE a plongé de 1,20 USD à 0,3663 USD mardi, soit une baisse de près de 70 %. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com.

L'équipe d'edgeX a annoncé sur le réseau social X qu'elle surveillait les mouvements brusques et irréguliers du prix du jeton et qu'elle menait une enquête active. En réponse, ZachXBT a souligné que l'offre totale du projet est contrôlée par un groupe d'initiés et que le jeton est extrêmement vulnérable à de telles fluctuations en raison de son faible flottant. Il a exigé que le projet divulgue ses accords avec les teneurs de marché.

Actuellement, seuls 350 millions de jetons EDGE sur 1 milliard sont en circulation, ce qui signifie que les deux tiers de l'offre totale ne sont pas encore sur le marché. Dans de telles conditions de faible liquidité, les ventes des grands détenteurs peuvent entraîner une chute brutale des prix. La plateforme edgeX insiste sur le fait que la sécurité du système n'a pas été compromise et que le problème est uniquement une attaque externe contre l'intégrité du marché.

ZachXBT a réagi avec sarcasme à la déclaration du projet, écrivant qu'il est naturel qu'une partie contrôlant la quasi-totalité de l'offre ne se considère pas comme coupable. Selon DefiLlama, edgeX se classe au 16e rang en volume de transactions, avec une valeur totale verrouillée (TVL) de 137 millions USD. La baisse de l'activité globale sur le marché des DEX pose également des risques supplémentaires pour ces jetons à faible liquidité.