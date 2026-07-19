Coupe du Monde : 10 buts marqués lors du match entre l'Angleterre et la France

Lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde, l'équipe d'Angleterre a battu la France 6-4, remportant ainsi la médaille de bronze. Cette rencontre a été enregistrée comme la "petite finale" la plus prolifique de l'histoire du tournoi. Les Anglais, dirigés par Thomas Tuchel, ont montré qu'ils s'étaient remis de leur défaite en demi-finale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le match a très bien commencé pour l'Angleterre. Dès les premières minutes, Declan Rice a trompé Mike Maignan d'une frappe de 23 mètres. Ce but a donné une confiance supplémentaire à une équipe critiquée par l'Argentine en demi-finale. À la 20e minute, sur un corner tiré par Rice, Ezri Konsa a marqué de la tête pour porter le score à 2-0.

Le reste de la première mi-temps a été le spectacle de Bukayo Saka. La star d'Arsenal a d'abord profité d'une erreur du gardien sur une contre-attaque, puis, juste avant la pause, il a inscrit le quatrième but après avoir reçu une passe d'Eberechi Eze et dépassé les défenseurs adverses. Ainsi, les Anglais ont rejoint les vestiaires avec une large avance.

Kylian Mbappé et un record historique

En seconde période, l'équipe de France a tenté de renverser totalement le match. Kylian Mbappé a réduit le score après une contre-attaque rapide. Peu après, Bradley Barcola a marqué le deuxième but, et Michael Olise a préparé le troisième pour Mbappé. Le score est passé à 4-3, mettant l'Angleterre en difficulté.

Grâce à son deuxième but dans ce match, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Son total de buts a atteint 22, battant le record de Lionel Messi (21 buts). De plus, avec 10 buts, Mbappé a pris la tête de la course au "Soulier d'Or" de ce tournoi. Michael Olise a égalé le record légendaire de Pelé en réalisant 6 passes décisives dans un seul tournoi.

Cependant, la France n'a pas su profiter des occasions pour égaliser. Après que Olise ait manqué deux situations favorables, l'Angleterre a marqué deux buts supplémentaires pour assurer une victoire finale de 6-4. Selon Goal.com, ce match a été une véritable fête pour les fans et s'est conclu par la première médaille de Thomas Tuchel avec l'équipe d'Angleterre.