Un bébé tapir en voie de disparition présenté pour la première fois au public à Płock, en Pologne

Un rare bébé tapir malais est né au zoo de Płock, en Pologne. Il s'agit d'une première pour les zoos du pays.

Le bébé tapir est né le 17 juin. Cependant, l'administration n'a pas souhaité annoncer la nouvelle immédiatement, car le personnel attendait qu'il survive à la période critique. Quelques semaines plus tard, le petit a été présenté dans l'enclos extérieur avec sa mère, Krissa.

Le tapir malais est une espèce en voie de disparition. On estime qu'il reste moins de 2 500 tapirs adultes vivant à l'état sauvage en Asie du Sud-Est.

Au cours de l'année écoulée, seuls 7 bébés tapirs de cette espèce sont nés dans les zoos du monde entier, dont 3 en Europe. Par conséquent, cette naissance à Płock est considérée comme un résultat important pour le programme international d'élevage.

Les parents du petit ont été amenés à Płock depuis deux zoos différents aux Pays-Bas. La mère a 5 ans et le père 3 ans. La gestation a duré 13 mois et 10 jours.

À la naissance, le tapir pesait 10,5 kilogrammes. Il pèse désormais près de 30 kilogrammes.