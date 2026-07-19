Lamine Yamal promet de ne pas se raser pendant un mois si l'Espagne devient championne

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Lamine Yamal promet de ne pas se raser pendant un mois si l'Espagne devient championne

Lamine Yamal a promis de ne pas se raser pendant un mois si l'équipe nationale d'Espagne devient championne. Le jeune footballeur a également annoncé qu'il préparait un cadeau spécial pour ses fans.

Selon ses dires, si l'Espagne remporte le trophée du tournoi, il offrira des écouteurs Beats à 100 de ses fans.

Cette promesse a suscité beaucoup d'intérêt parmi les supporters espagnols avant la finale. Yamal est au centre de l'attention au sein de l'équipe d'Espagne durant la Coupe du Monde 2026, et chacune de ses apparitions est largement commentée avant le match décisif.

L'Espagne affrontera l'Argentine en finale. Pour Yamal, ce match revêt une importance particulière, non seulement pour le titre collectif, mais aussi pour la promesse faite à ses fans.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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