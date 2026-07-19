Michael Olise entre dans l'histoire lors d'un match spectaculaire de 10 buts

L'équipe de France a terminé la Coupe du Monde 2026 sans médaille, mais Michael Olise a marqué l'histoire des Mondiaux. Lors du match pour la troisième place contre l'Angleterre, l'ailier de 24 ans a délivré deux passes décisives, battant le record de Pelé vieux de plus d'un demi-siècle.

Olise est devenu le premier joueur à enregistrer sept passes décisives lors d'une seule Coupe du Monde. Le Français a ainsi dépassé la légende brésilienne, qui avait délivré six passes décisives lors du Mondial 1970.

Les buts de Mbappé propulsent Olise dans l'histoire

La France était menée 0-4 par l'Angleterre après la première mi-temps. Après la pause, l'équipe de Didier Deschamps a intensifié son pressing sur le but adverse.

Olise, à la 48e minute, Kylian Mbappéa délivré la passe pour son premier but. À la 66e minute, leur connexion a de nouveau fonctionné, permettant à la France de réduire le score à 4-3. Cela a porté le total d'Olise à sept passes décisives dans le tournoi.

Le bilan d'Olise lors de la CDM 2026 :

7 passes décisives ;

un nouveau record pour un Mondial ;

5 passes décisives pour Mbappé.

Selon Opta, le fait qu'un joueur délivre cinq passes décisives à un même coéquipier lors d'une seule Coupe du Monde est également la meilleure performance enregistrée depuis 1966.

Le record de 56 ans de Pelé est battu

Les statistiques des passes décisives en Coupe du Monde sont comptabilisées officiellement depuis 1966. Durant cette période, les six passes décisives de Pelé lors du Mondial 1970 constituaient le record absolu.

Lors de ce tournoi au Mexique, Pelé avait joué un rôle décisif dans le sacre du Brésil. Olise, 56 ans plus tard, a établi une nouvelle référence avec sept passes.

Il est intéressant de noter qu'avant les demi-finales, Olise comptait cinq passes décisives. Il n'a pas pu en délivrer contre l'Espagne, mais lors du match pour la médaille de bronze, il a mis deux fois ses coéquipiers en position de marquer, battant le record d'un coup.

Une performance historique insuffisante pour le bronze

Malgré une remontée spectaculaire en seconde période, la France n'a pas pu sauver le match. L'Angleterre s'est finalement imposée 6-4, remportant la médaille de bronze. Il s'agit du match pour la troisième place le plus prolifique de l'histoire des Coupes du Monde.

Malgré la défaite, Olise reste l'un des joueurs les plus marquants du tournoi. Ses sept passes décisives serviront de nouvelle référence pour les futurs Mondiaux.

La France repart sans médaille, mais à 24 ans, Olise a prouvé au monde du football qu'il n'est pas seulement un ailier, mais l'un des meilleurs meneurs de jeu de la nouvelle génération.