Bukayo Saka brise un record de 60 ans : l'Angleterre décroche le bronze

Le match pour la troisième place de la Coupe du Monde est devenu un véritable spectacle qui restera dans l'histoire du football. L'Angleterre a battu la France sur le score de 6-4, Bukayo Saka réalisant un triplé, un exploit inédit depuis le légendaire Geoff Hurst.

Cette victoire offre aux Anglais leur première médaille en Coupe du Monde depuis 1966. Saka a été le héros principal de ce match dramatique riche de 10 buts.

Saka a secoué la France en première mi-temps

L'Angleterre a entamé la rencontre avec une grande intensité, inscrivant quatre buts sans réponse avant la pause. Saka a marqué son premier but à la 37e minute, puis a trompé Mike Maignan une seconde fois dans le temps additionnel de la première période.

Declan Rice et Ezri Konsa ont également marqué en première mi-temps. Ainsi, les hommes de Thomas Tuchel ont rejoint les vestiaires avec une avance confortable de 4-0.

En seconde période, la France menée par Kylian Mbappé a entamé une remontée spectaculaire. Cependant, Saka a transformé un penalty à la 87e minute pour sceller son triplé. Plus tard, Jude Bellingham a inscrit le sixième but de l'Angleterre — 6-4.

Le deuxième joueur après Hurst

Saka est devenu le deuxième joueur de l'histoire de l'équipe nationale d'Angleterre à inscrire un triplé lors d'un match à élimination directe en Coupe du Monde.

Avant lui, seul Geoff Hurst avait réussi cet exploit. En finale de la Coupe du Monde 1966, il avait marqué trois buts contre la République fédérale d'Allemagne, offrant à l'Angleterre son unique titre mondial.

L'un des buts marqués par Hurst en prolongation reste l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire du football. Le ballon a heurté la barre transversale, a rebondi près de la ligne et l'arbitre a validé le but. Cet épisode célèbre est entré dans l'histoire sous le nom de « but fantôme ».

6-4 — un nouveau record pour le Mondial

Le duel entre l'Angleterre et la France est devenu le match le plus prolifique de l'histoire des rencontres pour la troisième place.

Le précédent record datait de 1958, lors de la victoire de la France sur l'Allemagne de l'Ouest (6-3). Avec 10 buts au total, ce match à Miami a battu un record vieux de 68 ans. C'est également la première fois depuis 1982 qu'un match de Coupe du Monde voit 10 buts ou plus être inscrits.

L'Angleterre décroche une médaille pour la première fois depuis 1966

L'Angleterre avait terminé à la quatrième place lors de ses deux précédentes demi-finales, en 1990 et 2018. Cette victoire contre la France offre à l'équipe son meilleur résultat depuis le titre de 1966.

Une médaille de bronze ne remplace pas un titre mondial. Mais après la douloureuse défaite en demi-finale contre l'Argentine, les Anglais ont réussi à terminer le tournoi sur une victoire et à mettre fin à 60 ans de disette.

Bukayo Saka est devenu en une soirée à la fois auteur d'un triplé et le premier joueur anglais après Hurst à marquer trois buts lors d'un match à élimination directe en Coupe du Monde. Le match pour la troisième place est souvent qualifié de « match que personne ne veut jouer », mais Saka en a fait l'une des soirées les plus mémorables de sa carrière.