La médaille de bronze de la Coupe du Monde 2026 revient à l'Angleterre, mais le résultat historique le plus marquant de ce match incroyable, riche de 10 buts, Kylian Mbappéen est l'auteur. Le capitaine de la France a marqué deux fois, devenant ainsi le nouveau recordman des Coupes du Monde.

Cependant, le sort de ce record n'est pas encore scellé. Car Lionel Messi a encore une chance lors de la finale contre l'Espagne.

Une remontée historique entamée en seconde période

La France était menée 0-4 par l'Angleterre après la première mi-temps. Mbappé a inscrit le premier but de son équipe à la 48e minute, puis a marqué une seconde fois d'une frappe du pied gauche à la 66e minute.

Bien que ces deux buts aient relancé la France, les hommes de Didier Deschamps n'ont pas réussi à égaliser. L'Angleterre a gagné 6-4 et a remporté la médaille de bronze de la Coupe du Monde 2026.

22 buts en 22 matchs : Mbappé atteint un nouveau sommet

À 27 ans, le total de buts de Mbappé en Coupe du Monde a atteint 22 unités. Il a réalisé cette performance en seulement 22 rencontres, devenant le meilleur buteur de l'histoire des phases finales.

L'attaquant français a dépassé le record de 21 buts de Lionel Messi. Le capitaine argentin avait établi cette marque en 33 matchs.

Le bilan de Mbappé en Coupe du Monde :

CDM 2018 — 4 buts ;

CDM 2022 — 8 buts ;

CDM 2026 — 10 buts.

Il a ainsi atteint la performance fantastique d'une moyenne d'un but par match sur trois Coupes du Monde.

Le principal candidat au Soulier d'Or

En portant son total à 10 buts lors de la Coupe du Monde 2026, Mbappé est devenu le seul leader de la course au titre de meilleur buteur. Il devance Messi, qui compte 8 buts avant la finale, de deux unités.

La star française n'a pas caché sa satisfaction concernant ce record, mais a souligné que le résultat collectif était plus important pour lui.

« J'aurais préféré jouer la finale demain plutôt que d'être le meilleur buteur. C'est bien pour l'héritage, mais ce n'est pas ma priorité actuelle », a déclaré Mbappé.

Le record pourrait encore changer lors de la finale

Mbappé est pour l'instant le détenteur absolu du record en Coupe du Monde. Cependant, Messipourrait égaler l'attaquant français s'il marque un but en finale contre l'Espagne, ou reprendre le record s'il réalise un doublé.

Par conséquent, le dernier mot dans la course aux buteurs de l'histoire des Coupes du Monde n'a pas encore été dit. Mbappé a fait sa part, maintenant c'est au tour de Messi, qui dispute la finale.

L'Angleterre prend le bronze, Mbappé entre dans l'histoire

Bukayo Saka a réalisé un triplé pour l'Angleterre. Le match est devenu la rencontre pour la troisième place la plus prolifique de l'histoire de la Coupe du Monde, ainsi que le match le plus riche en buts depuis 1982.

La France repart sans médaille, mais Mbappé a décroché l'un des records individuels les plus prestigieux du football. La question est désormais : ce record tiendra-t-il plus d'un jour ?