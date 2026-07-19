L'Angleterre bat la France et termine troisième de la Coupe du Monde 2026

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L'Angleterre bat la France et termine troisième de la Coupe du Monde 2026

Le match pour la troisième place de la Coupe du Monde FIFA 2026 entre la France et l'Angleterre a été riche en buts et intense. La rencontre s'est terminée sur le score de 6-4 en faveur de l'Angleterre.

Pour la France, Kylian Mbappé a inscrit un doublé aux 48e et 66e minutes. Bradley Barcola a marqué à la 54e minute, et Ousmane Dembélé à la 90+6e minute.

Les buts anglais ont été inscrits par Declan Rice à la 3e minute, Ezri Konsa à la 18e minute, et Bukayo Saka aux 37e, 45+1e et 87e minutes. Jude Bellingham a ajouté un autre but à la 90+8e minute. Saka a ainsi réalisé un triplé lors de cette rencontre.

Au niveau des statistiques, les deux équipes ont été à égalité en termes de tirs, avec 18 tentatives chacune. L'Angleterre a dominé les tirs cadrés 10-9.

Les Anglais ont également eu la possession du ballon avec 55 %, contre 45 % pour la France. L'Angleterre a effectué 475 passes, contre 414 pour la France. La précision des passes était de 92 % pour les deux équipes.

En ce qui concerne les fautes, la France en a commis 13 et l'Angleterre 7. Aucun carton jaune ou rouge n'a été distribué. Les deux équipes ont été signalées hors-jeu à 3 reprises. L'Angleterre a dominé les corners 4-3.

Suite à ce résultat, l'Angleterre termine à la troisième place de la Coupe du Monde 2026, tandis que la France finit quatrième de la compétition.

AngleterreFranceBukayo SakaKylian MbappéJude BellinghamFIFA 2026
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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