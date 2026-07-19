Oppo, Realme et OnePlus fusionnent : des changements stratégiques annoncés

Oppo, l'un des leaders du marché des smartphones, a annoncé une réforme fondamentale des activités de ses sous-marques, Realme et OnePlus. L'objectif principal de cette restructuration à grande échelle est d'optimiser les opérations, de réduire les fonctions redondantes et de permettre à chaque marque de se concentrer sur ses points forts sur le marché mondial. C'est ce que rapporte la publication Ixbt.com en se basant sur des informations officielles. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Selon la nouvelle stratégie, la marque Realme se concentrera désormais presque exclusivement sur les marchés internationaux. Cela signifie que le lancement de nouveaux produits et les mises à jour logicielles seront destinés en priorité aux utilisateurs étrangers, y compris sur les marchés d'Ouzbékistan et des pays voisins. Le développement et la promotion des produits sous la marque Realme sur le marché intérieur chinois seront temporairement suspendus.

Répartition des marchés et nouvelles orientations

Contrairement à Realme, la marque OnePlus concentrera son attention principale sur le marché intérieur chinois. Bien que l'entreprise continue de soutenir les utilisateurs en Inde, il est prévu qu'elle cesse de lancer de nouveaux smartphones sur les marchés européen et nord-américain. Cette répartition claire des tâches servira à réduire la concurrence mutuelle entre les marques du groupe BBK Electronics.

L'aspect le plus intéressant de ces changements concerne le logiciel. À l'avenir, les appareils Realme et OnePlus du monde entier passeront à l'interface ColorOS développée par Oppo. Oppo vise à unifier ses trois principales interfaces Android — ColorOS, OxygenOS et realme UI — en une plateforme unique.

Écosystème unifié et avenir du logiciel

Il est indiqué que tous les appareils OnePlus actifs passeront entièrement au système ColorOS à partir de la version Android 17. À l'avenir, il est prévu que tous les nouveaux smartphones lancés sous les trois marques soient équipés nativement de l'interface ColorOS. Cela permettra aux utilisateurs de recevoir les mises à jour système plus rapidement et de profiter des avantages d'un écosystème unifié.

Sur le marché ouzbek des smartphones, la marque Realme occupe une place solide avec ses modèles abordables et performants. Le fait que l'entreprise se concentre sur le marché international pourrait signifier pour les consommateurs locaux une arrivée plus rapide des nouveaux modèles et une amélioration de la qualité du support technique. Pour les fans de OnePlus, la décision de quitter le marché européen pourrait entraîner, à l'avenir, quelques difficultés pour trouver des appareils en version globale.

Cette manœuvre stratégique permettra à Oppo d'économiser des ressources et d'agir plus efficacement dans la concurrence face à des géants comme Apple et Samsung. La spécialisation des marques et l'unification des logiciels pourraient modifier l'équilibre des forces sur le marché des smartphones dans les années à venir.