Bitcoin et l'essence de sa crise d'identité permanente

Bitcoin occupe aujourd'hui une zone grise de classification unique : il fonctionne simultanément comme une matière première, une monnaie, un actif technologique et une couverture macroéconomique. Cette ambiguïté n'est pas qu'une simple curiosité philosophique, mais une caractéristique fondamentale qui définit la dynamique de trading de l'actif. Comme il n'existe pas encore de compréhension unifiée de ce qu'est Bitcoin, il n'y a pas de système cohérent pour son comportement. C'est ce que rapporte Coindesk.com .

Différents groupes d'investisseurs apportent leurs propres interprétations au marché, et par conséquent, le marché crypto devient un champ de récits concurrents. En pratique, les groupes les plus influents — le capital macro et institutionnel — considèrent Bitcoin comme un instrument basé sur la liquidité. Lorsque les investisseurs parviendront à un consensus sur la fonction principale de Bitcoin, son prix aura une base plus solide. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous nous en approchons.

Une partie des investisseurs le considère comme de l'« or numérique », s'attendant à ce qu'il protège contre l'inflation et la dévaluation monétaire. Un autre groupe voit Bitcoin comme un proxy technologique à forte croissance. Dans cette approche, l'actif se comporte comme les actions technologiques de l'indice Nasdaq. Pour un troisième groupe, Bitcoin est simplement un instrument de trading, où le momentum, la liquidité et le sentiment du marché sont plus importants que l'essence fondamentale.

La corrélation variable de Bitcoin avec l'or, les actions ou la liquidité macro est le résultat direct de cette crise d'identité. Lorsque la liquidité est abondante et que l'appétit pour le risque est élevé, il augmente avec les actifs spéculatifs. Cependant, en période de stress, il est souvent vendu en même temps que les actions, ce qui jette un doute à court terme sur la thèse de l'« or numérique ». Néanmoins, en période d'instabilité géopolitique, les investisseurs commencent à le considérer comme une véritable valeur refuge.

La plupart des classes d'actifs, comme les actions ou les obligations, finissent par se regrouper autour d'un système d'évaluation unique. Trouver un langage commun pour Bitcoin aidera le marché à atteindre l'équilibre. Pour l'instant, Bitcoin reste un phénomène financier complexe qui lutte pour prouver son identité.