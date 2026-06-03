WTW entre sur le marché de l'assurance crypto avec l'acquisition de la plateforme Redefind

Le courtier d'assurance mondial et conseiller en gestion des risques WTW a annoncé l'acquisition de la plateforme d'assurance crypto Redefind. Dans le cadre de cet accord, un nouveau service de protection des actifs numériques a été lancé. Ce service couvre les enquêtes médico-légales, le suivi des actifs et les frais de recouvrement juridique en cas de vol ou de perte de cryptomonnaies. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte .

La plateforme Redefind permet aux particuliers et aux entreprises de souscrire une assurance pour des actifs numériques via diverses méthodes de stockage. Selon l'entreprise, le système utilise une preuve cryptographique de propriété pour vérifier les actifs assurés. Le nouveau produit sera initialement proposé sur le marché britannique, avec des plans d'expansion vers d'autres régions.

WTW a qualifié cette acquisition de partie intégrante de sa stratégie visant à élargir ses services aux clients travaillant dans la finance numérique, les marchés des cryptomonnaies et les actifs tokenisés. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées. Les fondateurs de Redefind, Richard Daws et Connor Edward, poursuivront désormais leurs activités au sein de l'entreprise de courtage Willis de WTW.

Récemment, les compagnies d'assurance mondiales ont manifesté un intérêt croissant pour les produits liés aux cryptomonnaies. Par exemple, Delaware Life a introduit des rentes Bitcoin liées à l'indice BlackRock, tandis que Dubai Insurance a lancé un portefeuille permettant aux clients de payer leurs primes d'assurance en cryptomonnaie. De plus, Aon a terminé avec succès des tests de paiement utilisant les stablecoins USDC et PYUSD.

En outre, des entreprises comme Meanwhile et Tabit développent des produits d'assurance et d'épargne en conservant leurs réserves entièrement en actifs Bitcoin. Ces tendances montrent que le secteur traditionnel de la finance et de l'assurance s'intègre de plus en plus aux technologies blockchain et aux actifs numériques.