Israël a détruit trois écoles dans le sud du Liban

Le 17 juillet, il a été rapporté que l'armée israélienne avait détruit trois écoles dans le sud du Liban. La ministre de l'Éducation du pays, Rima Karamiy, a fait une déclaration à ce sujet.

Selon elle, les militaires ont d'abord retiré l'équipement des écoles, puis ont démoli les bâtiments à l'aide d'explosifs. En conséquence, ces établissements d'enseignement ont été ajoutés à la liste des écoles détruites pendant la guerre.

Karamiy a appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël pour protéger les établissements d'enseignement et mettre fin aux attaques contre eux.

Selon l'UNESCO, jusqu'en juin, 17 écoles avaient été entièrement détruites au Liban et plus de 100 avaient été endommagées. Après ce dernier incident, le nombre d'écoles détruites a atteint au moins 20. Il est noté qu'environ 500 000 enfants ont été privés d'accès à l'éducation en raison du conflit.