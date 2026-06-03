Coinbase investit dans un ETF ProShares pour les stablecoins

La plateforme d'échange Coinbase a investi dans le fonds du marché monétaire de ProShares axé sur les stablecoins. L'entreprise anticipe une demande croissante pour les actifs adossés aux jetons indexés sur le dollar dans le cadre du GENIUS Act adopté aux États-Unis. Coinbase (COIN) n'a pas divulgué mardi le montant investi dans le fonds ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM). Cointelegraph.com a rapporté .

Selon le GENIUS Act, les émetteurs de stablecoins doivent garantir leurs jetons par des actifs très liquides tels que des espèces, des dépôts bancaires et des obligations du Trésor américain à court terme. Le fonds IQMM offre un accès à ces actifs de réserve via une structure de fonds négocié en bourse. Lancé en février, ce fonds investit exclusivement dans des titres du Trésor américain d'une échéance de 93 jours ou moins.

Les représentants de Coinbase ont déclaré que cet investissement s'aligne parfaitement avec les activités de stablecoins et de gestion de trésorerie de l'entreprise. En tant que fournisseur d'infrastructure clé pour le stablecoin USDC de Circle, Coinbase souhaite élargir l'éventail des instruments d'investissement réglementés et liquides.

Parallèlement, les législateurs américains examinent le projet de loi CLARITY Act visant à réguler le marché des actifs numériques. Ce texte vise à établir des règles pour les marchés crypto et à clarifier le rôle des régulateurs fédéraux. Le directeur des politiques de Coinbase, Faryar Shirzad, a qualifié le CLARITY Act de réforme financière la plus importante depuis la loi Dodd-Frank.

Cependant, le secteur bancaire s'oppose à ce projet de loi. Notamment, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a souligné que permettre aux entreprises crypto de verser des intérêts sur les soldes de stablecoins créerait une concurrence inégale entre les banques et les sociétés d'actifs numériques. Des débats houleux sur ces questions se poursuivent au Sénat américain.