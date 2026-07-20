Rodri – Meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé meilleur buteur

La Coupe du Monde 2026, qui s'est achevée sur les pelouses nord-américaines, restera dans l'histoire non seulement pour la victoire de l'Espagne, mais aussi pour les distinctions individuelles des joueurs. Selon les résultats officiels annoncés par la FIFA, le milieu de terrain espagnol Rodri a été désigné meilleur joueur du tournoi. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le milieu défensif espagnol Rodri a obtenu le plus grand nombre de voix lors du vote organisé par le Groupe d'étude technique de la FIFA, remportant ainsi le « Ballon d'Or » (Golden Ball). Sa maîtrise au milieu de terrain et sa contribution au parcours victorieux de son équipe ont été saluées par les experts. Lionel Messi a remporté le « Ballon d'Argent », tandis que Kylian Mbappé complète le podium avec le « Ballon de Bronze ».

La course au titre de meilleur buteur entre Mbappé et Messi

L'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé a prouvé une fois de plus son efficacité tout au long du tournoi. Selon Goal.com, il a marqué 10 buts et délivré 4 passes décisives en 769 minutes, remportant ainsi le « Soulier d'Or » (Golden Boot). Mbappé a devancé son plus proche poursuivant, Lionel Messi, de deux buts.

Le capitaine argentin Lionel Messi a décroché le « Soulier d'Argent » avec 8 buts et 4 passes décisives. La jeune star anglaise Jude Bellingham a terminé troisième meilleur buteur avec 7 buts et 1 passe décisive, remportant le « Soulier de Bronze ». Ces statistiques témoignent du caractère très offensif de cette Coupe du Monde au format élargi de 104 matchs.

L'hégémonie absolue de l'Espagne

L'équipe d'Espagne a non seulement remporté le trophée principal, mais a également raflé presque toutes les récompenses individuelles. Unai Simón a été élu meilleur gardien du tournoi et a reçu le « Gant d'Or ». Il a su garder sa cage inviolée grâce à une série d'arrêts décisifs sur le chemin vers la finale.

Les Espagnols ont également remporté le prix du « Meilleur jeune joueur ». Parmi les joueurs nés après le 1er janvier 2005, Pau Cubarsí a été désigné comme le meilleur. À 19 ans, le défenseur a impressionné les experts de la FIFA par son sang-froid et sa solidité défensive tout au long du tournoi.

Voici les autres résultats importants et les lauréats du tournoi :

Rodri – « Ballon d'Or » (Meilleur joueur) ;

– « Ballon d'Or » (Meilleur joueur) ; Kylian Mbappé – « Soulier d'Or » (Meilleur buteur, 10 buts) ;

– « Soulier d'Or » (Meilleur buteur, 10 buts) ; Unai Simón – « Gant d'Or » (Meilleur gardien) ;

– « Gant d'Or » (Meilleur gardien) ; Pau Cubarsí – Meilleur jeune joueur ;

– Meilleur jeune joueur ; Pays-Bas – Prix du Fair-Play de la FIFA (Équipe la plus disciplinée).

À noter que cette Coupe du Monde organisée en Amérique du Nord a également établi un record d'affluence, avec environ 6,9 millions de spectateurs dans les stades. Elle est devenue l'une des compétitions les plus vastes et les plus rentables de l'histoire du football.