Ferran Torres imite Götze : un record unique

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Ferran Torres imite Götze : un record unique

Celui qui a offert un deuxième titre mondial à l'Espagne lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 Ferran Torres a égalé une performance rare dans l'histoire du football. L'attaquant du FC Barcelone est devenu seulement le deuxième joueur à sortir du banc pour marquer le but de la victoire en finale d'un Mondial.

Curieusement, un événement similaire s'était déjà produit lors d'une finale contre l'Argentine. À l'époque, le héros était Mario Götze, et cette fois, le destin du football a choisi Torres.

Le moment attendu par l'Espagne à la 106e minute

Le temps réglementaire de la finale entre l'Espagne et l'Argentine s'est terminé sur un score de 0-0. Alors que le match semblait se diriger vers une séance de tirs au but, Ferran Torres, entré en jeu, a su saisir sa chance.

À la 106e minute, l'attaquant espagnol a trompé Emiliano Martínez, inscrivant l'unique but de la finale. Cette frappe a offert à l'Espagne une victoire 1-0 et le deuxième titre de champion du monde de son histoire.

Torres a marqué sur le 20e tir de l'Espagne vers le but adverse durant la finale. Après son entrée en jeu, il a apporté vitesse et intensité à l'attaque, brisant une défense argentine restée imperméable pendant longtemps.

Götze avait aussi puni l'Argentine

Avant Ferran Torres, le seul joueur à avoir marqué le but décisif en finale de Coupe du Monde après être sorti du banc était Mario Götze.

L'international allemand était entré en jeu à la 88e minute de la finale de la Coupe du Monde 2014 et avait marqué contre l'Argentine à la 113e minute de la prolongation. Grâce à ce but, l'Allemagne avait gagné 1-0 et remporté son quatrième titre mondial.

Douze ans plus tard, le scénario s'est presque répété à l'identique :

  • les deux joueurs ont commencé la finale sur le banc ;

  • les deux ont marqué le but de la victoire en prolongation ;

  • dans les deux rencontres, l'adversaire était l'Argentine ;

  • les deux finales se sont terminées sur le score de 1-0.

Götze et Torres n'étaient pas toujours au premier plan durant le tournoi, mais ils ont réussi à inscrire le but le plus important de leur carrière sur la plus grande scène.

Différence importante : pas le premier remplaçant à marquer en finale

Ferran Torres n'est pas le deuxième joueur à marquer en finale après être sorti du banc, mais bien le deuxième remplaçant à inscrire le but de la victoire dans une finale.

Le Néerlandais Dick Nanninga a égalisé contre l'Argentine après être entré en jeu lors de la finale de 1978. Cependant, les Pays-Bas se sont inclinés 1-3 en prolongation. L'Italien Alessandro Altobelli et l'Allemand Rudi Völler ont également marqué en finale après être entrés en jeu, mais leurs buts n'ont pas directement scellé le titre.

C'est pourquoi la performance de Torres a un statut particulier : il a fait de son équipe championne du monde en une seule action.

Homme du match

Le but décisif et son activité après son entrée en jeu ont également valu à Ferran Torres le titre d'Homme du match. La FIFA a officiellement désigné le meilleur joueur après chaque rencontre de la Coupe du Monde 2026.

Pour Torres, ce n'était pas juste un but de plus. Son nom sera désormais cité aux côtés d'Andrés Iniesta comme celui qui a offert le titre mondial à l'Espagne.

Si en 2010 Iniesta a puni les Pays-Bas en prolongation, en 2026, c'est Ferran Torres qui a accompli cette mission. Le football cherche parfois son héros pendant 90 minutes, avant qu'il ne sorte du banc pour tout décider d'une seule frappe.

Ferran TorresMario GötzeEspagneArgentineBarcelone
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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