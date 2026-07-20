L'histoire de Yamal et Messi : 19 ans, le numéro 19 et la finale du 19 juillet

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L'histoire de Yamal et Messi : 19 ans, le numéro 19 et la finale du 19 juillet

Suite au sacre mondial de Lamine Yamal, Lionel Messi est au cœur de coïncidences fascinantes. Il y a 19 ans, Messi posait pour une photo célèbre avec le bébé Yamal. Des années plus tard, ils se sont retrouvés adversaires lors de la finale de la Coupe du Monde le 19 juillet.

Yamal a disputé la finale avec l'Espagne sous le numéro 19 et a remporté le titre mondial à 19 ans. Ce numéro n'a pas été choisi au hasard : Yamal le porte en hommage à Messi.

Messi a également porté le numéro 19 avec l'Argentine et le FC Barcelone au cours de sa carrière. Fait curieux, il avait lui aussi 19 ans au moment où la photo avec le bébé Yamal a été prise.

Ainsi, l'histoire entre Messi et Yamal s'enrichit d'un nouveau chapitre symbolique. Le bébé d'autrefois a affronté Messi en finale de Coupe du Monde et a décroché le trophée avec l'Espagne.

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Nodirbek Razzokov
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