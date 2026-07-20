Luis de la Fuente qualifie le titre mondial de l'Espagne de « victoire de haut niveau »

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Luis de la Fuente qualifie le titre mondial de l'Espagne de « victoire de haut niveau »

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, a partagé ses réflexions après la victoire contre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026. Il a qualifié la performance de son équipe de « maîtrise de haut niveau », soulignant que la discipline et le travail collectif étaient à la base de ce succès. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors de la finale, l'Espagne a battu l'Argentine 1-0, remportant ainsi le trophée le plus prestigieux du monde du football. Selon l'entraîneur, l'équipe a constamment amélioré son jeu tout au long du tournoi pour finalement remporter une victoire méritée. Luis de la Fuente a salué le dévouement de ses joueurs.

Comment Lionel Messi a-t-il été neutralisé ?

L'une des tâches tactiques les plus importantes du match était de limiter l'influence du capitaine argentin Lionel Messi. L'équipe d'Espagne a parfaitement réussi cette mission, parvenant à éloigner la star de l'Inter Miami des zones dangereuses. Luis de la Fuente a expliqué comment ce plan a été mis en œuvre dans une interview accordée à Rai Sport.

« Nous avons isolé un joueur comme Lionel Messi en contrôlant la possession du ballon. Le travail de notre équipe à cet égard a été tout simplement parfait. Nous l'avons maintenu sous pression constante et ne l'avons pas laissé agir librement avec le ballon », a déclaré le sélectionneur espagnol.

L'entraîneur a souligné que des matchs d'une telle importance, comme une finale, ne sont jamais faciles. Bien que l'Espagne ait dominé, il n'a pas été possible de sceller la victoire plus tôt. « Dans de tels matchs, la victoire obtenue avec difficulté et au prix de sacrifices est toujours plus douce », a-t-il ajouté.

Tout au long de la Coupe du Monde, Luis de la Fuente a mis l'accent sur la solidarité collective plutôt que sur les prouesses individuelles. Il a réussi à former un effectif équilibré où chaque joueur connaît précisément ses responsabilités. C'est précisément cet esprit d'équipe qui a permis à l'Espagne de rivaliser avec les meilleures nations du monde.

Pour le football espagnol, cette victoire marque le début d'une nouvelle ère. La « Roja » sous la direction de Luis de la Fuente a prouvé qu'elle pouvait atteindre les sommets, non seulement sur le plan tactique, mais aussi sur le plan mental.

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Jahongir Tursunov
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