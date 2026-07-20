La dernière Coupe du Monde, qui s'est achevée au MetLife Stadium aux États-Unis, est entrée dans l'histoire avec la victoire absolue de l'équipe nationale d'Espagne. En battant l'Argentine 1-0 en finale, la « Roja » a non seulement remporté le trophée suprême, mais a également raflé presque toutes les récompenses individuelles du tournoi. Rodri, élu meilleur joueur de la compétition, a devancé Lionel Messi et ses autres concurrents pour devenir le lauréat du « Ballon d'Or ». C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Pour la star de Manchester City, ce succès n'est pas seulement un sommet sportif, mais aussi un triomphe de la volonté. Victime d'une grave blessure au genou (LCA) il y a deux ans qui l'a tenu éloigné des terrains pendant longtemps, le lauréat du « Ballon d'Or » 2024 est revenu sur le devant de la scène pour prouver qu'il est le meilleur au monde. Dans une interview accordée à ESPN, Rodri a souligné que le succès collectif prime sur les exploits personnels, notant que battre un adversaire aussi coriace que l'Argentine avait une signification particulière.

Hégémonie espagnole et récompenses individuelles

Le triomphe de l'Espagne ne s'est pas limité au titre de champion. Le gardien Unai Simón a remporté le « Gant d'Or » grâce à ses performances solides et ses statistiques défensives historiques tout au long du tournoi. Le jeune talent du FC Barcelone, Pau Cubarsí, a surpassé son coéquipier Lamine Yamal pour être sacré meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde.

Pour le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, cette finale s'est terminée sur une note amère. L'attaquant expérimenté visait à établir un record absolu en remportant le « Ballon d'Or » de la Coupe du Monde pour la troisième fois de sa carrière. Cependant, la défaite en finale et le niveau exceptionnel affiché par Rodri ont privé Messi de ce titre.

Mbappé et la course au meilleur buteur

Le titre de meilleur buteur du tournoi est revenu à l'attaquant de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Bien que la France ait terminé à la quatrième place, Mbappé a remporté le « Soulier d'Or » avec dix buts inscrits. Cette performance confirme une fois de plus qu'il est l'un des attaquants les plus dangereux du football moderne.

Selon Goal.com, cette victoire de l'Espagne marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du football du pays. La combinaison de jeunes talents et de joueurs expérimentés, ainsi que la détermination de leaders comme Rodri, serviront sans aucun doute d'exemple à la nouvelle génération. L'Espagne renforce désormais sa position sur la scène internationale en tant que double championne du monde.