Ferran Torres écrit l'histoire à la 106e minute : l'Espagne est championne du monde !

L'équipe nationale d'Espagne a remporté sa deuxième Coupe du Monde de la FIFA en battant l'Argentine 1-0 après prolongations lors de la finale de la Coupe du Monde 2026. Un but décisif de Ferran Torres à la 106e minute a scellé le sort de cette rencontre historique dans le New Jersey.

Le champion en titre, l'Argentine, n'a pas réussi à conserver son titre. Lionel Messi et son équipe se contentent de la médaille d'argent, tandis que l'Espagne retrouve le sommet du football mondial après 16 ans d'attente.

Les cages sont restées inviolées durant le temps réglementaire

La finale, disputée au New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) à East Rutherford, a débuté sous le signe de la prudence et d'une lutte intense.

Alors que l'Espagne cherchait à contrôler le ballon, l'Argentine a neutralisé les attaques adverses grâce à une défense disciplinée. Les deux équipes se sont créé des occasions, mais le score est resté vierge après 90 minutes — 0-0.

Ainsi, le sort du titre mondial s'est joué lors des prolongations.

Le but de la 106e minute offre le trophée à l'Espagne

À la 106e minute de la prolongation, Ferran Torres a percé la défense argentine pour tromper Emiliano Martínez.

Ce but est resté le seul de la finale. Malgré les tentatives argentines pour égaliser dans les dernières minutes, la défense espagnole a tenu bon — 1-0.

Finale de la Coupe du Monde 2026

Espagne — Argentine 1-0

But: Ferran Torres, 106e.

L'histoire de 2010 se répète

L'Espagne avait remporté son premier titre mondial en 2010 en Afrique du Sud. À l'époque, le temps réglementaire s'était également terminé sur un score de 0-0, et un seul but inscrit en prolongation contre les Pays-Bas avait désigné le champion.

Si Andrés Iniesta était l'auteur du but historique de 2010, 16 ans plus tard, Ferran Torres a suivi ses traces.

Deux finales, le même score et un but décisif en prolongation : les deux titres mondiaux de l'Espagne ont été conquis selon un scénario quasi identique.

La génération de De la Fuente écrit sa propre histoire

Sous la direction de Luis de la Fuente, l'Espagne s'est distinguée par son jeu technique, discipliné et constant tout au long du tournoi. L'équipe a su gérer la pression lors du match décisif pour faire tomber le champion en titre.

L'alchimie entre jeunes talents et joueurs expérimentés a permis à l'Espagne de soulever à nouveau la Coupe du Monde, succédant à la génération légendaire de 2010.

L'Argentine était toute proche d'un deuxième sacre consécutif, mais ce qui était probablement le dernier Mondial de Messi s'est achevé sur une défaite douloureuse.

Une nouvelle page de l'histoire du football est écrite : après Iniesta, le nom de Ferran Torres est désormais gravé comme celui du héros ayant offert la Coupe du Monde à l'Espagne.